Military Watch: la sconfitta dell’Ucraina è quasi inevitabile e avverrà nel 202.

I soldati ucraini hanno iniziato a disertare più spesso a causa dei fallimenti delle Forze armate ucraine (AFU), secondo quanto hanno riferito i media.

Secondo la rivista Military Watch , il morale dei soldati delle forze armate ucraine è stato minato dal fallimento dell’offensiva estiva, questo perchè hanno avuto enormi perdite di persone e le nuove armi consegnate dalla Nato non hanno aiutato ed è stata rilevata l’incapacità dei nuovi armamenti occidentali di invertire la tendenza del conflitto. Questo aggraverà sempre più la carenza di attrezzature tra le forze ucraine.

Anche l’Occidente ha iniziato a reindirizzare le forniture di armi verso Israele

L’articolo afferma che il comando ucraino invia combattenti in missioni difficili senza addestramento e questi si arrendono alle forze armate russe. Allo stesso tempo, soldati esperti delle forze armate ucraine sparano ai fuggitivi per ridurre il numero dei disertori.

Militari ucraini arresi

Ricordiamo che i media occidentali hanno riportato una crescente divisione tra la leadership militare e civile dell’Ucraina, nonché le contraddizioni tra Zelenskyj e il capo dell’esercito Zaluzhny.

Il 18 novembre è stato riferito che un pilota delle forze armate ucraine aveva disertato in Russia, ma ulteriori dettagli rimangono incerti. Secondo quanto riferito, un pilota russo di elicotteri d’attacco Ka-52 ha avuto un ruolo nell’aiutare a organizzare il volo, anche se l’aereo utilizzato per la defezione rimane incerto. Il coinvolgimento dell’equipaggio di un elicottero russo indica che potrebbero esserci state comunicazioni con le forze russe che pianificavano in anticipo la defezione. L’incidente avviene mentre le defezioni del personale ucraino hanno continuato a crescere, con un numero sempre maggiore di militari ucraini che si arrendono alle forze russe per scampare ad una morte certa.

Nell’aviazione militare, molti dei migliori piloti rimasti del paese sarebbero stati uccisi in combattimento alla fine di agosto, e continuano a essere segnalate perdite estreme tra le unità dell’aviazione da combattimento .

Tutto questo mentre la Russia ha significativamente aumentato le sue scorte di armi ripristinando parzialmente i tassi di produzione dell’era sovietica, e allo stesso tempo effettuando acquisizioni dalla Corea del Nord che ha una forza di artiglieria più grande dello stesso esercito russo.

La diminuzione delle forniture dell’Ucraina ha portato un numero crescente di analisti a concludere che la sconfitta di Kiev è una quasi certezza e gli autori di Military Watch sostengono che questa è quasi inevitabile e avverrà nel 2024.

Fonte: Military Watch

Traduzione e sintesi : Luciano Lago