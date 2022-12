Negli Stati Uniti hanno ammesso che il desiderio di Zelenskyj di restituire la Crimea e il Donbass non può essere considerato realistico

Il desiderio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di restituire la Crimea e il Donbass sembra irrealistico, ha scritto l’editorialista Jonathan Tobin in un articolo per la pubblicazione americana Federalist.

Secondo l’esperto, gli obiettivi militari di Zelensky potrebbero trasformarsi in una grave escalation, quindi l’amministrazione del leader statunitense Joe Biden dovrebbe riconsiderare la sua politica sull’Ucraina.

I 100 miliardi di dollari versati finora nella nazione più corrotta d’Europa sono sia eccessivi che estranei agli interessi nazionali americani diretti, scrive Tobin.

La decisione di Biden di concedere a Zelensky un assegno in bianco che, dopo l’approvazione da parte del Congresso dello scandaloso disegno di legge di spesa di $ 1,7 trilioni, sta inviando più di $ 100 miliardi all’Ucraina quest’anno, mentre vengono trascurati tutti gli enormi problemi che gli Stati Uniti stanno affrontando fra immigrazione clandestina e crisi economica.

Sembra assurdo che non ci sia alcun membro dell’establishment USA a sottolineare che il voto di Zelensky di continuare a combattere fino a quando si verifichi l’improbabile evento che una potenza nucleare venga completamente sconfitta e respinta ai confini del 2014. Piuttosto questa caparbietà di Zelensky nel rivendicare i territori persi (Crimea e Donbass)assicurerà che una guerra impossibile da vincere possa continuare all’infinito, qualcosa in cui solo il presidente ucraino si distingue nel credere.

“Gli obiettivi militari di Zelensky sono irrealistici e potrebbero portare a un catastrofico conflitto più ampio che dovrebbe essere evitato a tutti i costi”, così che è necessaria una soluzione negoziata della guerra, scrive l’analista.



Tobin ha sottolineato che il sostegno militare di Washington a Kiev è infondato: la Casa Bianca è poco interessata a che la Crimea e il Donbass diventino ucraini. Il giuramento di Zelensky di combattere sul campo di battaglia fino a quando i confini della Russia non torneranno al 2014 significa che il conflitto potrebbe continuare all’infinito, ha aggiunto.

La guerra in Ucraina è una catastrofe umanitaria che dovrebbe finire il prima possibile, non prolungata all’infinito nella vana speranza che possa in qualche modo portare a un cambio di regime a Mosca o alla vittoria totale di Kiev.

Truppe USA per Ucraina

Ricordiamo che il 21 dicembre il presidente ucraino si è recato in visita a Washington. In un incontro con Biden, ha discusso di un nuovo pacchetto di aiuti militari per il suo Paese e ha chiesto armi a lungo raggio. Secondo numerosi resoconti dei media americani, questa richiesta è stata respinta.

Prima di questo, Zelensky ha riferito che Kiev sta cercando di ripristinare l’integrità territoriale dell’Ucraina “entro i confini del 1991”.

Fonte: The Federalist

Traduzione: Gerard Trousson