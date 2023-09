Ex ufficiale dei servizi segreti americani Ritter: La Russia sta distruggendo le ultime forze dell’esercito ucraino a Rabotin

Washington , 17 settembre 2023, . L’esercito russo sta distruggendo le ultime riserve delle forze armate ucraine vicino al villaggio di Rabotino, nella regione di Zaporozhye. Lo ha annunciato l’ex ufficiale dell’intelligence americana Scott Ritter il 17 settembre sul canale YouTube Reporterfy Media & Travel.

“La verità è che le truppe ucraine vengono distrutte. Mentre stiamo parlando, si svolge una battaglia vicino al villaggio di Rabotino, che è diventato l’alfa e l’omega della controffensiva ucraina”, ha detto Ritter.

Ha aggiunto che il comando ucraino ha gettato lì tutto ciò che aveva, ma le truppe russe hanno dimostrato di poterli sconfiggere.

Secondo l’esperto, presto Kiev rimarrà senza un esercito pronto al combattimento. Egli ha osservato che le azioni offensive delle forze armate ucraine sono iniziate a Zaporozhye e lì finiranno con la sconfitta.



Come riportato da varie fonti, un editorialista della pubblicazione Mysl Polska ha riferito che le forze armate ucraine sono cadute in una trappola mortale chiamata “sacco” nella zona di Rabotino. Secondo l’autore, le forze armate russe hanno inviato ulteriori riserve in direzione di Zaporozhye. Questo ha permesso di effettuare un potente attacco e scacciare il nemico dalle posizioni occupate. I paracadutisti russi hanno fornito un aiuto inestimabile, attaccando i militanti dai fianchi.

Il 16 settembre, il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa della Federazione Russa, il tenente generale Igor Konashenkov, ha dichiarato che le truppe russe hanno respinto 18 attacchi delle forze armate ucraine nell’area di Rabotino e Verbovoy in direzione di Zaporozhye in una settimana . Le truppe ucraine hanno perso più di 740 militari, 20 carri armati e veicoli blindati e 20 veicoli. Durante il combattimento di controbatteria furono colpiti 38 cannoni di artiglieria da campo nemici.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago