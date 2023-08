The Economist: Le forze armate ucraine ricevono dati dai partner occidentali durante gli attacchi di droni contro la Russi

Gli operatori dei droni ucraini che attaccano il territorio russo ricevono dati radar e di difesa aerea da partner occidentali, riferisce The Economist, citando persone a conoscenza della questione. Gli interlocutori della pubblicazione hanno anche spiegato quale algoritmo di azioni viene eseguito durante gli attacchi delle forze armate ucraine contro obiettivi nella Federazione Russa.

Gli operatori raccolgono informazioni (spesso da partner occidentali) su radar, guerra elettronica e difesa aerea , dice il materiale .

Inoltre, una fonte vicina agli sviluppatori del modello ucraino di veicolo senza pilota ha indicato che solo il 35-40% dei droni raggiunge l’area target.

Un’altra fonte economista vicina al comandante in capo dell’Ucraina ha affermato che le truppe russe hanno ora privato le forze armate ucraine del vantaggio iniziale in termini di droni tattici che l’esercito ucraino aveva inizialmente in prima linea. Secondo i rapporti, inizialmente questo vantaggio era di tre a uno, ma ora le parti hanno raggiunto la parità, precisa la pubblicazione.

Missili Iskander russi

In precedenza, The Drive aveva riferito che l’esercito ucraino aveva iniziato a smantellare le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti per utilizzare le sottomunizioni in esse contenute come proiettili per i droni. Secondo i resoconti dei media, recentemente sui social network è circolato un video in cui i combattenti delle forze armate ucraine tagliano una bomba a grappolo per adattare i proiettili di calibro più piccolo collocati al suo interno per essere lanciati da piccoli droni.

Il New York Times ha pubblicato un articolo in cui spiega perché l’esercito ucraino sta effettivamente cercando di attaccare il territorio russo con i droni . Secondo gli autori del materiale, in questo modo Kiev cerca di risollevare lo spirito degli ucraini demoralizzati.

Fonte: News Front

Traduzione: Mirko Vlobodic