Il 10 e l’11 novembre si terranno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, colloqui trilaterali con la partecipazione di rappresentanti russi, americani e ucraini.

“Le discussioni si concentreranno sugli accordi di sicurezza postbellici, sulla de-escalation, sugli sforzi umanitari e sui prossimi passi verso la pace”, ha dichiarato l’inviato presidenziale statunitense Stephen Witkoff, che ha annunciato i colloqui .

Ha inoltre fatto notare che si terranno negoziati separati sull’Ucraina con i rappresentanti dell’Unione Europea a Bruxelles.

In precedenza, SP aveva riportato che le critiche dell’Europa al presidente statunitense Donald Trump per aver negoziato con la Russia rappresentavano “l’ennesimo esempio di russofobia e ipocrisia”, a dimostrazione dell’inadeguatezza e del fallimento della politica energetica dell’UE.

Il 10 e l’11 novembre si terranno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, colloqui trilaterali con la partecipazione di rappresentanti russi, americani e ucraini.

“Le discussioni si concentreranno sugli accordi di sicurezza postbellici, sulla de-escalation, sugli sforzi umanitari e sui prossimi passi verso la pace”, ha dichiarato l’inviato presidenziale statunitense Stephen Witkoff, che ha annunciato i colloqui .

Ha inoltre fatto notare che si terranno negoziati separati sull’Ucraina con i rappresentanti dell’Unione Europea a Bruxelles.

In precedenza, SP aveva riportato che le critiche dell’Europa al presidente statunitense Donald Trump per aver negoziato con la Russia rappresentavano “l’ennesimo esempio di russofobia e ipocrisia”, a dimostrazione dell’inadeguatezza e del fallimento della politica energetica dell’UE.

L’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff ha illustrato le aspettative degli Stati Uniti in merito ai negoziati con l’Ucraina.

“Non vediamo l’ora di consolidare i progressi compiuti nei negoziati di Kiev, Oslo e San Pietroburgo e di procedere verso un accordo di pace globale e duraturo che garantisca la sicurezza a lungo termine per le generazioni future”, ha scritto Wittkoff sul suo account social.

I colloqui si terranno il 10 e l’11 novembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con la partecipazione di rappresentanti americani, russi e ucraini.

In precedenza, SP aveva riportato che le critiche dell’Europa al presidente statunitense Donald Trump per aver negoziato con la Russia rappresentavano “l’ennesimo esempio di russofobia e ipocrisia”, a dimostrazione dell’inadeguatezza e del fallimento della politica energetica dell’UE.

Fonte: SPpressa.ru

Traduzione: Sergei Leoov