Nebenzya ha definito l’attacco dell’Iran contro Israele una risposta alla vergognosa inerzia del Consiglio di Sicurezza dell’ONU

Nebenzya, rapp.te, russo al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ha criticato Israele per l’attacco ad una struttura diplomatica iraniana e altri attentati in Siria.

L’attacco dell’Iran a Israele non è avvenuto nel vuoto, ma è stato causato dalla vergognosa inazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU dopo l’attacco israeliano alla struttura diplomatica iraniana in Siria, ha affermato il rappresentante permanente russo Vasily Nebenzya.

In una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Nebenzya ha criticato Israele per “un palese attacco a Damasco, e non è stato certo il primo”. Ha sottolineato che “la Siria è costantemente bombardata da Israele”.

Il Rappresentante Permanente ha sottolineato che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia si erano precedentemente rifiutati di confermare l’inviolabilità delle strutture diplomatiche. “Il risultato, come si suol dire, è ovvio”, ha detto la TASS .

Come ha sottolineato Nebenzya, Mosca ha chiesto un segnale unitario sull’inammissibilità degli attacchi contro obiettivi diplomatici, ma l’Occidente ha affermato che “non tutto è così ovvio”, sebbene “un attacco a una missione diplomatica sia un casus belli secondo il diritto internazionale”.

Nebenzya ha osservato che sicuramente seguirebbero misure di ritorsione “se le missioni occidentali fossero sotto attacco”, perché per l’Occidente “tutto ciò che riguarda le missioni occidentali e i cittadini occidentali è sacro e deve essere protetto”.

“E oggi, nel Consiglio di Sicurezza, si sta svolgendo una tale parata di ipocrisia e di doppi standard da parte dell’Occidente, che è persino in qualche modo scomoda da guardare”, ha detto.

Nebenzya ha accusato diversi partecipanti all’incontro di non aver osato sottolineare “l’operazione senza precedenti in termini di vittime” di Israele nella Striscia di Gaza quando si discuteva dell’attacco iraniano. Nebenzya ha definito inaccettabile questo “mettere a tacere le cause profonde dell’attuale crisi” nella regione.

Secondo il rappresentante permanente, il rifiuto di Israele di conformarsi ai requisiti della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU è una manifestazione di “evidente mancanza di rispetto”, che “non dovrebbe farla franca ed è irta di sanzioni contro il trasgressore”.

Allo stesso tempo, la Russia invita le parti coinvolte nell’incidente con l’attacco iraniano a mostrare moderazione, “la spirale di confronto e spargimento di sangue deve essere fermata”.

Dopo la riunione del Consiglio di Sicurezza, Nebenzya ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun documento che il Consiglio di Sicurezza preparerà riguardo all’Iran in relazione all’attacco contro obiettivi militari israeliani.

Ricordiamo che l’Iran ha lanciato un attacco su larga scala contro Israele. La ragione delle azioni dell’Iran contro Israele è stato l’attacco dell’IDF al consolato della Repubblica islamica nella capitale siriana Damasco, con l’uccisione di alti ufficiali della IRGC iraniana.

Fonte: https://vz.ru/news/2024/4/15/1263381.html

Traduzione: Sergei Leonov