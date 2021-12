Navi USA e NATO nel Mar Nero mentre la Russia intercetta i voli spia

Il cacciatorpediniere missilistico americano USS Arleigh Burke è entrato nel Mar Nero ed è stato ancorato nel porto di Costanza.

Lo ha riferito il servizio stampa della Sesta flotta USA, precisando che l’Arleike Burke conduce operazioni di routine per garantire la sicurezza navale e la stabilità regionale nel Mar Nero. Prima di Costanza l’unità navale USA ha fatto scalo nel porto di Varna (Bulgaria), il cacciatorpediniere è stato dislocato nel Mar Nero allo scopo di condurre esercitazioni navali con gli alleati NATO.

Le navi della flotta del Mar Nero della Marina russa stanno seguendo attentamente i movimenti di questa e di altre unità della NATO per bloccare l’eventuale sconfinamento di queste unità nel mare territoriale della Crimea, come già accaduto in precedenza.

Nello stesso tempo, gli aerei russi hanno intercettato bombardieri USA che volavano sul mar Nero in prossimità di centri radar russi. I caccia russi sono decollati dalle basi russe per intercettare gli aerei USA che si erano avvicinati alle coste della Crimea, in particolare un bombardiere USA tipo Artemis è ritornato in una base in Georgia per poi risorvolare il Mar Nero assieme ad aerei spia.

Da Washington hanno avvisato Mosca mantenere le forze russe a distanza dalla frontiera ucraina.

Forze russe vicino frontiera Ucraina

Continua la tensione sia per mare che per terra ai confini dell’Ucraina, con accumulo di forze della NATO provenienti da vari paesi fra cui Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. A questi ha risposto la Russia concentrando grande quantità di truppe e mezzi vicino ai confini dell’Ucraina nell’evenienza di una offensiva dell’Esercito di Kiev contro il Donbass o contro la stessa frontiera russa.

Fonti: Agenzie Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago