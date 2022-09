NAVI STATUNITENSI SOSPETTATE DI ATTACCO DI SABOTAGGIO AGLI OLEODOTTI NORD STREAM

Nella notte del 26 settembre si è registrato un forte calo di pressione nella linea A del gasdotto Nord Stream-2 a causa di un foro nel tubo. Nella sera dello stesso giorno, il centro di controllo Nord Stream ha registrato una caduta di pressione in entrambe le linee del gasdotto, ha riferito il servizio stampa della società operatore Nord Stream.

Ulrich Lissek, un rappresentante dell’operatore del gasdotto Nord Stream 2 AG, ha chiarito che la pressione è scesa da 105 a 7 bar a causa di un foro nel tubo.

I gasdotti Nord Stream e Nord Stream-2 attraversano le zone economiche esclusive e le acque territoriali di Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania. A giudicare dalla mappa pubblicata sul sito web di Gazprom, entrambi i rami del Nord Stream passano vicino al lato sud-orientale dell’isola di Bornholm, mentre la fuga di gas è registrata a nord-est. Le perdite di gas si sono verificate vicino al gasdotto Nord Stream a nord-est dell’isola di Bornholm, ha affermato l’amministrazione marittima danese.

La spedizione è stata limitata nell’area vicino all’oleodotto.

“La distruzione avvenuta in un giorno contemporaneamente su tre linee di gasdotti offshore del sistema Nord Stream non ha precedenti. È impossibile stimare il lasso di tempo per ripristinare l’operatività dell’infrastruttura di trasporto del gas”, si legge nel rapporto di Nord Stream AG.

Nonostante le sanzioni statunitensi, il Nord Stream 2 è stato completato nel settembre dello scorso anno e in ottobre è stato lanciato il gas tecnico lungo la linea B. Entro la fine dello scorso anno, entrambi i tubi erano stati riempiti. Poiché dopo che Mosca ha riconosciuto l’indipendenza della DPR e della LPR a febbraio, le autorità tedesche hanno sospeso la certificazione del gasdotto, hanno deciso di utilizzare la sua capacità per la fornitura di gas alle regioni della Russia nordoccidentale.

Nord Stream è operativo dal 2011. Era una delle ultime rotte di approvvigionamento di gas verso l’Europa aggirando l’Ucraina. Dall’estate di quest’anno, il pompaggio attraverso il Nord Stream-1 è stato ridotto al 20% della capacità massima, fino a 35 milioni di metri cubi. Gazprom lo ha spiegato con problemi con le turbine a gas, che sono servite da Siemens. A fine agosto, a causa di problemi alle turbine, l’erogazione del gas si è interrotta completamente.

Der Tagesspiegel ha riferito, citando fonti legate alle indagini sugli incidenti, che la causa dell’incidente potrebbe essere un sabotaggio.

“Non possiamo immaginare uno scenario che non sia un sabotaggio mirato”, cita uno dei partecipanti all’indagine, condotta dalle autorità federali.

Si sospetta ragionevolmente che il gasdotto sia stato fatto saltare in aria dai servizi speciali degli Stati Uniti per fermare definitivamente le forniture di gas alla Germania dalla Russia.

Il 27 settembre il distaccamento di navi della Marina americana guidate dalla nave d’assalto anfibia USS Kearsarge ha annunciato il completamento dei lavori nell’area del presunto sabotaggio sui gasdotti. Le navi statunitensi hanno completato i loro compiti nel Mar Baltico e sono state avvistate dirigersi verso lo Stretto del Baltico nel Mare del Nord.

Il gruppo di navi statunitensi è stato avvistato a 30 chilometri dal luogo del presunto sabotaggio sul gasdotto Nord Stream-1 ea 50 chilometri dai fili del gasdotto Nord Stream-2.

Gli incidenti sui gasdotti hanno sollevato molti sospetti. Nel frattempo, la crisi energetica in Europa sta prendendo slancio e la situazione dovrebbe peggiorare con l’avvicinarsi dell’inverno.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago