Navi da guerra russe hanno circondato il porto ucraino di Mariupol

da Redazione

Almeno nove navi da guerra russe sono entrate nelle acque del Mar d’Azov, bloccando l’accesso al mare della flotta ucraina, circondando infatti diversi porti importanti dove hanno sede le navi da guerra della Marina ucraina.

Secondo i dati a disposizione della risorsa di informazioni Avia.pro, stiamo parlando delle navi della Flottiglia del Caspio della Marina russa, che stanno effettuando la transito verso il Mar Nero. Allo stesso tempo, la Russia ha chiaramente dimostrato al comando militare ucraino che, se necessario, la flotta ucraina potrebbe non potersi recarsi affatto nel Mar d’Azov.

Nella fotografia presentata è possibile vedere la posizione delle navi da guerra della Marina russa nelle acque del Mar d’Azov, direttamente ai confini dello spazio marittimo dell’Ucraina.

Mar Nero e Mar di Azov

Va notato che la parte ucraina ha deciso di non fare provocazioni in questa regione, tuttavia, ha portato le sue navi da guerra nelle acque del Mar Nero, come affermato in precedenza, proprio per intercettare le navi della Flottiglia del Caspio, tuttavia è ovvio che Kiev non vorrà rischiare, rendendosi conto che la Russia non lo tollererà e, se necessario, potrà persino sequestrare o distruggere navi ucraine, di cui, a proposito, Kiev è già stata avvertita più volte.

Al momento, ci sono informazioni che a causa delle azioni della flotta ucraina, la Russia ha bloccato tutti gli approcci allo stretto di Kerch.

Proteste dall’Ucraina e dalla NATO

A seguito di questo blocco che riguarda le acque territoriali della Federazione russa, sono arrivate le proteste del Ministero degli Esteri Ucraino. Inoltre la portavoce della NATO, Oana Lungescu, ha affermato che l’alleanza è preoccupata per i piani della Russia di limitare l’accesso a una serie di aree del Mar Nero, chiede il libero accesso ai porti ucraini sul Mar d’Azov , nonché la libertà di navigazione. .

La risposta per la Russia è stata data dal capo della commissione del parlamento della Crimea, Yuri Gempel, il quale ha detto:

“Non dovreste politicizzare e speculare sulla chiusura di una parte del Mar Nero al largo della costa della Crimea. Chiediamo alle autorità dell’Ucraina e dei paesi occidentali di smetterla di interferire negli affari interni della Russia. La Russia ha il diritto di prendere qualsiasi misure e azioni nelle sue acque territoriali per proteggere gli interessi statali “, ha detto RIA News Gempel.

Tenendo conto della costante escalation della situazione da parte dell’Ucraina e dei paesi della NATO vicino ai confini della Russia, tutte le misure che stiamo prendendo sono giustificate e opportune”, ha detto Gempel.

Navi russe nel Mar Nero



Secondo il bollettino del Dipartimento della Navigazione e Oceanografia del Ministero della Difesa della Federazione Russa, temporaneamente – dal 24 aprile al 31 ottobre – l’esercizio del diritto di passaggio innocente attraverso i mari territoriali della Federazione Russa per le navi da guerra straniere e altre navi statali “in tre regioni del Mar Nero sono sospese lungo la costa della Crimea (approssimativamente da Sebastopoli a Gurzuf ), un’area rettangolare al largo della costa della penisola di Kerch, nonché una piccola area del mare vicino la punta occidentale della Crimea.

Le aree del Mar Nero previste per la chiusura non interferiranno con la navigazione attraverso lo stretto di Kerch , inoltre, tutte le zone si trovano all’interno delle acque territoriali della Federazione Russa.

Fonti: Avia.pro.ru – Ria. ru

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov