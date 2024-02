Navalny e la doppia morale dell’occidente

di Luciano Lago

La morte improvvisa del dissidente russo Alexei Navalny, mentre questi si trovava in carcere nel nord della Russia, è stata l’occasione per l’occidente di lanciare una massiccia campagna di accuse contro la Russia di Putin.

Sembra chiaro che in occidente non si aspettava altra migliore occasione per controbilanciare l’effetto mediatico della intervista di Tucker Carlson e per distrarre l’opinione pubblica dal fallimento della guerra Nato in Ucraina, oltre che dal genocidio di Gaza lanciato da Netanyahu con l’attiva complicità del presidente Biden e del suo staff, con i governi europei sodali e complici di Washington.

Prima ancora che si sappiano le reali cause della morte di Navalny, una improvvisa trombosi, come sembra dalle prime notizie, si punta l’indice contro Putin per aver lui ordinato la carcerazione di quel soggetto, che in realtà stava scontando una pena per reati comuni.

Gli stessi commentatori che non hanno mai alzato un dito per condannare la lunga crcerazione e le torture a cui è stato sottoposto Julian Assange e l’omicidio di altri giornalisti, come la Daria Dugina fatta saltare in aria dai servizi segreti ucraini o da ultimo, il giornalista cubano Gonzalo Lira arrestato e fatto morire in carcere dalla polizia ucraina, adesso si stracciano le vesti per accusare Putin di omicidio poitico di un dissidente.

Julian Assange in carcere da 10 anni circa

Gonzalo Lira, giornalista cubano morto in un carcere ucraino

Impressionante il clamore suscitato in prima pagina da ogni notiziario, telegiornale o media ufficiale che hanno messo in prima pagina questa notizia, relegando in ultima la sconfitta dell’esercito ucraino e il genocidio attuato a Gaza contro la disgraziata popolazione civile. Evidente che 13.000 bambini uccisi a Gaza valgono meno della vita di un dissidente russo morto (per il freddo) in un carcere russo.

Sfruttare la morte di Navalny per imbastire una campagna di odio contro Putin è un ottimo escamotage per rianimare la russofobia che in occidente gli anglosassoni non hanno mai smesso di incitare. Gli americani e la lobby israeliana che comanda a Washington cercano di occultare i loro crimini dietro l’ombra di Navalny ma il giochino non è detto che ci riesca. Troppi scheletri nell’armadio di Biden, Blinken e compagnia cantante non possono essere nascosti e tanto meno le loro mani sporche di sangue.

Il doppio standard di accusare i presunti crimini di Putin per nascondere i propri, rende solo sempre più cinica ed ipocrita la propaganda occidentale. La stessa propaganda che considera le vittime palestinesi come vittime di serie B e non dà alcun valore a queste quando si tratta di affermare “il diritto di Israele a difendersi”.

L’orchestra dei media occidentali sta suonando con tutti i suoi strumenti ma il puzzo della carne bruciata a Gaza arriva anche nelle città europee e non fornisce alibi ai massacratori di gente inerme.