Navalny-Assange: Cui bono? “Morti e morituri!” prematuri e convenienti

Trovo divertente che gli stessi media occidentali che hanno ignorato la morte di Gonzalo Lira a causa delle torture e delle maltrattamenti da parte degli ucraini ora stiano urlando contro Alexei Navalny… e fin troppo convenientemente! Ebbene, gli occidentali si stanno divertendo molto con il cosiddetto leader dell’opposizione russa, e vogliono presentare una conclusione scontata su chi sia il colpevole, senza alcuna prova.

Le accuse e il dito puntato arrivano al momento opportuno per l’Occidente collettivo, evitando qualsiasi vera discussione sul collasso dei media ucraini, che ora parlano della difesa di Avdeevka e di una massiccia sconfitta per l’Ucraina (e i suoi padroni in Occidente) in tutto il mondo.

I fronti sono all’orizzonte, NON solo delle forze ucraine ma anche della politica estera statunitense. La questione è ulteriormente complicata dal prosciugamento dei continui finanziamenti statunitensi e delle spedizioni di armi di seconda mano, con poche eccezioni.

L’evidente ipocrisia della maggior parte delle nazioni occidentali, in particolare la loro ostentata manifestazione di indignazione dopo la morte del dissidente russo Alexei Navalny, è sbalorditiva. Mentre rimangono in silenzio sulla lenta e tortuosa morte di Julian Assange, un cittadino australiano detenuto in una prigione del Regno Unito per il “reato” di aver denunciato i crimini di guerra statunitensi, e trascurano in gran parte la tragica morte di Gonzalo Lira in Ucraina, questi attori si elevano alla ribalta, atteggiandosi un livello morale elevato per denunciare la Russia in ogni occasione e senza alcun fondamento.

Perché i doppi standard?

Se uccidere gli oppositori è un GRANDE business in crescita, come molti sostengono, allora, se e (molto probabilmente) quando Julian Assange verrà estradato negli Stati Uniti, molto probabilmente il governo degli Stati Uniti lo ucciderà e lo chiamerà “suicidio”, come nel caso di Jeffrey Epstein. Sappiamo come operano i criminali nel governo e nei partiti politici degli Stati Uniti, in particolare il DNC.

Aspetteranno finché il pubblico non sarà distratto da qualcos’altro, poi uccideranno la persona che non serve più. E anche Assange lo sa, come molti altri nella sfera dei diritti umani. Ecco perché Assange sta lottando per la sua vita per evitare l’estradizione.

Liberare Julian Assange

Devo trovare la mia maglietta Free Julian Assange e indossarla ovunque. Il “crimine” di Julian è quello di aver pubblicato nel 2010 documenti classificati, messaggi interni, rapporti e video del governo e dell’esercito americano, forniti dall’informatore dell’esercito americano Chelsea Manning.I documenti e i video mostravano come l’esercito americano non solo nascondesse i casi di tortura dei prigionieri nella prigione di Abu Ghraib, ma che l’omicidio su larga scala di civili non solo veniva coperto, ma addirittura incoraggiato.

Un video particolarmente straziante è stato quello che mostrava il mirino di un equipaggio di una cannoniera Apache AH-64 che scherzava mentre uccideva numerosi civili disarmati come se non fosse altro che un gioco.

Per quanto riguarda Assange, è come se fosse un uomo morto che cammina. Vale la pena notare ciò che Eduard Snowden ha condiviso sulla sua pagina di social media : la parte scandalosa del “processo” durato anni dal Regno Unito che condanna Julian Assange a morire in una prigione americana è che la vittima del suo “crimine” (giornalismo ) è uno stato piuttosto che una persona: la definizione di reato apolitico, che il trattato di estradizione tra Stati Uniti e Regno Unito vieta esplicitamente.

Gonzalo Lira, giornalista statunitense (cileno di origine) assassinato in un carcere ucraino

Il Regno Unito probabilmente lo consegnerà al suo partner strategico, con la richiesta di non torturarlo o ucciderlo e, ovviamente, pagherà per tutto ciò che ha esposto. Mi sto davvero chiedendo chi ha davvero dato a quest’uomo tutte le informazioni trapelate?! Per me, deve trattarsi di qualcuno all’interno del governo degli Stati Uniti, quasi certamente ai piani alti, e lui è stato un idiota a diffonderlo… e ora scopre che la sua durata di conservazione è scaduta.

Ora, per fare un confronto, Assange stava denunciando i crimini di guerra degli Stati Uniti e dei loro alleati, mentre Navalny è stato ripreso in un filmato mentre chiedeva milioni a un agente dell’MI6 per finanziare una rivoluzione contro Putin.

Si vede Navalny raccontare a un ufficiale dell’MI6 del servizio di controspionaggio britannico, James William Thomas Ford, che aveva bisogno tra i 10 e i 20 milioni di dollari all’anno per realizzare le cose.

A quanto pare, anche Navalny era un vero razzista e un suprematista bianco. Ora è un tesoro dell’Occidente. Quindi chi ne trae davvero vantaggio, e così tanto da poterlo sperare?

Come dimostra un recente post diffuso su Internet, a prescindere dalla perdita di vite umane: un uomo bianco è morto in una prigione russa, mentre i liberali di tutto il mondo in lacrime [chiudono un occhio] davanti a 30.000 palestinesi uccisi in un genocidio televisivo.

Penso che l’ipocrisia occidentale sulla morte di Navalny in prigione sia un buon argomento di discussione, poiché riguarda le deviazioni e non le possibili cause della sua morte. Basandosi sulla corsa al giudizio dei leader occidentali, che è una conclusione scontata. L’Occidente spera che la morte di Navalny porti in qualche modo a una rivolta. Se la Russia non può essere sconfitta sul campo di battaglia, allora dovrà cercare di indebolirla dall’interno – questa è la logica.

Come scrive Caitlin Johnstone :

“Non potrei davvero avere un’opinione inferiore delle persone che preferiscono parlare della persecuzione di Navalny in un paese lontano che non ha nulla a che fare con loro rispetto alla persecuzione di Julian Assange per mano del loro stesso governo. È il comportamento più patetico e leccapiedi che si possa immaginare.”

Non si ferma qui; hanno ucciso Epstein, quindi la conoscenza nel suo cervello non poteva essere sfruttata dagli avversari. E sembra che si siano affrettati a esprimere un giudizio , e non si trattava di un atto di produzione? E Navalny non ha avuto 5 dosi di Pfizer Covid Vaxx mentre era in carcere?

Esistono molti modi per uccidere i nostri oppositori, soprattutto per la popolazione non produttiva e invecchiata, con il pretesto del “questo è un bene per te”. Non dimentichiamo il programma T-4 nella Germania prebellica, noto anche come Azione T4, che era un programma di eutanasia nazista tedesco che prendeva di mira individui con disabilità fisiche e mentali, nonché coloro ritenuti indegni di vita o di procreazione.

Le autorità russe hanno accusato l’Ucraina, in seguito alla caduta di Avdiivka, di crimini di guerra. Le accuse suggeriscono che l’Ucraina manteneva “luoghi segreti di tortura e sepoltura in città”, secondo i rapporti preliminari :

“Non escludiamo la possibilità di ricevere dati sulle prigioni segrete, sulle sepolture segrete e sulle conseguenze della tortura, di cui disponiamo di informazioni preliminari. Pertanto, questo lavoro verrà avviato ora”, ha affermato Rodion Miroshnik.

Miroshnik, inviato speciale del ministero degli Esteri russo, ha inoltre affermato che i residenti di Avdiivka avrebbero dovuto affrontare torture e morte per mano dell’esercito ucraino a causa della loro sospetta posizione filo-russa.

Chi altro è morto in circostanze convenienti?

Biden ora minaccia di vendicarsi per la morte di Navalny. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti vogliono estradare Julian Assange negli Stati Uniti in modo da poterlo uccidere. Tuttavia, Biden ha minacciato “conseguenze” su Navalny, ma ha poche opzioni. Vale la pena notare che le sanzioni già imposte alla Russia sull’Ucraina non hanno scoraggiato il Cremlino. E in realtà hanno reso la Russia più forte e finanziariamente più sicura!

Navalny, oppositore politico russo, morto in carcere, che operava come agitatore politico…

Gli approcci non convenzionali funzioneranno?

Questo mette Biden e la sua squadra in perdita. “Stiamo valutando cos’altro si potrebbe fare: stiamo esaminando tutta una serie di opzioni”, afferma Biden. La leadership americana e i suoi alleati si trovano ora di fronte al “dilemma di cosa potrebbero fare per fare qualche differenza per il Cremlino?”

Più armi e denaro all’Ucraina, beh, questo non funziona come previsto, soprattutto perché l’Ucraina è a corto di uomini da mobilitare, per non parlare del morale dell’esercito che sembra essere al collasso. Inoltre, è dubbio che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti accetterà questo prima che il governo degli Stati Uniti inizi a chiudere tra poche settimane, se non verranno stanziati fondi aggiuntivi per mantenere le luci accese a Washington.

Pertanto, qualsiasi denaro e armi aggiuntivi destinati all’Ucraina arriveranno con un giorno di ritardo e un dollaro in meno. Inoltre, la ritirata ucraina fu così precipitosa che grandi quantità di munizioni disperatamente necessarie furono lasciate indietro, insieme a un gran numero di veicoli corazzati e armi forniti dall’Occidente. È stato già abbastanza difficile per l’Occidente fornirli la prima volta, e ora la dispensa è vuota.

Le recriminazioni contro la Russia sono piuttosto ipocrite, su questo non ci sono dubbi!

Ovviamente è di certo sorprendente? Non proprio! … ovviamente, gli stessi falsi affari come con il “Novichok” degli Skripal del 2018 e gli “attacchi con il gas” in Siria, stiamo assistendo solo a un altro tentativo di ricattare emotivamente il presidente degli Stati Uniti affinché si ritorca contro la Russia.

Possiamo vedere che la situazione è simile a “tagliarti il ​​naso per far dispetto alla tua faccia”. So che non appena Navalny è morto, hanno iniziato a dare la colpa a Putin, e hanno fatto subito come se lo avessero previsto, prima ancora che accadesse…. Dopo l’intervista con Tucker Carlson, perché Putin dovrebbe voler rovinare la sua “immagine migliorata”?

Che bello?

Henry Kamens, editorialista, esperto di Asia Centrale e Caucaso, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago