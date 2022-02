NATO V/s. contro Russia. Uno scontro di civiltà si sta prefigurando in Europa ?

Quali sono gli attori in campo e prchè si sta sviluppando proprio adesso questo conflitto?

Quali sono gli obiettivi degli USA e quelli della Russia nella contrapposizione fra le due parti sulla questione Ucraina?

Quale è stata l’origine del conflitto?

Per dare risposta a questi interrogativi è stata indetta una teleconferenza il giorno Lunedì 7/Febbraio alle opre 21,15 che verrà trasmessa in diretta sul canale Facebook di Casaggi Modena ed anche sul canale You Tube della Terra dei Padri.

Una iniziativa del Circolo La Terra dei Padri di Modena (Casaggì Modena Spazio Identitario) su un tema di scottante attualità geopolitica che coinvolge anche l’Italia per la sua appartenenza all’Alleanza Atlantica (NATO) e che viene trattato in maniera parziale e sbilanciata dai media Mainstream.