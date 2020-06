NATO 2030: Come Peggiorare Una Cattiva Idea

Di Matthew Ehret (*)

Proprio quando pensavi che i leader della NATO non potessero spingersi oltre i limiti della follia, viene annunciato qualcosa come la NATO 2030.

Dopo aver contribuito a far esplodere il Medio Oriente e il Nord Africa, dividendo i Balcani in zone di guerra e tensione, capovolgendo l’Ucraina usando armate di neonazisti e circondando la Russia con uno scudo missilistico balistico, i leader di questa reliquia della guerra fredda hanno deciso che il modo migliore per affrontare l’instabilità del mondo è …avere più NATO.

In un evento online dell’8 giugno co-sponsorizzato dal Consiglio Atlantico, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha annunciato il lancio di un progetto di pianificazione per la riforma della NATO chiamato NATO 2030.

Stoltenberg ha detto al suo pubblico che al fine di affrontare la partnership strategica tra Russia e Cina che è trasformando l’equilibrio globale del potere, “dobbiamo resistere alla tentazione delle soluzioni nazionali e dobbiamo essere all’altezza dei nostri valori: libertà, democrazia e stato di diritto. Per fare questo, dobbiamo rimanere militarmente forti, essere più uniti politicamente e adottare un approccio più ampio a livello globale. “

Nella mente di Stoltenberg, ciò significa espandere l’adesione della NATO al Pacifico con un’alta priorità sull’assorbimento di Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud nella famiglia disfunzionale della NATO. Significa anche estendere la giurisdizione della NATO oltre un’alleanza militare per includere una dimensione politica e ambientale più ampia (la guerra al cambiamento climatico è apparentemente tanto grave quanto la guerra al terrorismo e dovrebbe quindi essere incorporata nel sistema operativo della NATO).

Analizzando le intenzioni della Cina attraverso le lenti dell’età oscura più hobbesiane sul mercato, Stoltenberg ha dichiarato che ” Cina e Russia stanno investendo pesantemente in moderne capacità militari, compresi i missili che possono raggiungere tutti i paesi alleati della NATO. Si stanno avvicinando a noi nel cyberspazio. Li vediamo nell’Artico, in Africa … e stanno lavorando sempre più insieme con la Russia. “

Nonostante il pensiero della guerra fredda della NATO, la Russia e la Cina hanno continuamente presentato rami di ulivo ad ovest nel corso degli anni, offrendo di cooperare su questioni come antiterrorismo, esplorazione dello spazio, difesa degli asteroidi e progetti di infrastrutture globali nell’Artico e nella Cintura più ampia e nella Road Initiative. In tutti i casi, queste offerte sono state accolte con una spalla fredda quasi unanime dal complesso industriale militare occidentale che governa la NATO e l’alleanza atlantica.

Il motore della guerra si riscalda

Mentre Stoltenberg pronunciava queste parole, le 49 operazioni baltiche in corso dall’1 al 16 giugno erano in corso come il più grande esercizio NATO nel Mar Baltico con “30 navi e sottomarini e 30 aerei, conducendo difesa aerea, guerra antisommergibile, interdizione marittima e operazioni di contromisura di posa mine. ” In risposta Mosca ha rafforzato le sue forze corazzate di fronte all’Europa.

Nel frattempo, nel cortile cinese, tre portaerei sono arrivate tutte nel Pacifico (USS Theodore Roosevelt, USS Ronald Reagan e USS Nimitz) con l’approvazione del “Senato Armed Services Committee” di $ 6 miliardi di fondi per l’iniziativa Pacific Defense che la Defense News ha dichiarato che “invierà un forte segnale al Partito comunista cinese che l’America è profondamente impegnata nella difesa dei nostri interessi nell’Indo-Pacifico ”.

Il comitato ha inoltre approvato una nuova sede operativa dell’aeronautica statunitense nell’Indo-Pacifico per i jet F-35A al fine di “dare priorità alla protezione delle basi aeree che potrebbero essere sotto attacco da missili da crociera attuali o emergenti e missili ipersonici avanzati, in particolare dalla Cina. ”

Un altro precursore infiammatorio per lo scontro è venuto da un rapporto del Comitato di studio repubblicano della Camera, coautore il Segretario di Stato Pompeo che chiedeva di sanzionare la leadership della Cina, elencando la Russia come sponsor statale del terrore e autorizzando l’uso della forza militare contro chiunque in un elenco delle Organizzazioni terroristiche straniere . Quando si tiene a mente che ampie sezioni della Guardia rivoluzionaria iraniana si trovano in questa lista, non è difficile vedere con che rapidità le nazioni che fanno affari con l’Iran possano essere considerate “sponsor statali del terrore”, giustificando un uso della forza militare dall’America .

Con questo livello di esplicito antagonismo e duplicità, non c’è da meravigliarsi che il ministero degli Esteri cinese abbia annunciato il 10 giugno che non avrebbe partecipato a colloqui congiunti sulle armi a tre vie tra Stati Uniti e Russia. Se l’America dimostrasse l’intenzione coerente di spostare la sua dottrina di politica estera verso un’autentica prospettiva di cooperazione, è indubbiamente il caso che la Cina accolga con entusiasmo tali proposte. Ma fino ad allora, la Cina non è ovviamente disposta a perdere qualsiasi parte del suo già piccolo deterrente nucleare di 300 testate (rispetto alla Russia e agli Stati Uniti, che possiedono ciascuno 6000).

La resistenza ai Warhawk

L’ho già detto molte volte prima, ma al momento non esistono una ma due opposte dottrine militari americane in guerra tra loro e nessuna valutazione della politica estera americana è completa senza una sensibilità a tale fatto.

Da un lato, c’è la dottrina sociopatica che ho delineato sommariamente sopra, ma dall’altro lato esiste una vera intenzione di fermare le “guerre per sempre”, ritirarsi dal Medio Oriente, disimpegnarsi con la NATO e riallineare con un multipolare sistema di stati nazionali sovrani.

Questa America più positiva si è espressa nel contrattacco di Trump del 7 giugno l’ex segretario alla Difesa, il generale James Mattis, che aveva alimentato il Maidan americano che ora si stava svolgendo affermando che la sua convinzione che le soluzioni possono accadere senza il presidente.

Trump aveva licenziato Mattis in precedenza per l’impegno del Guerriero Falco nell’infinita sobillazione militare in Siria, Turchia, Afghanistan e Iraq. In questa intervista dell’Ufficio Ovale, il Presidente ha chiamato il complesso industriale militare che Mattis rappresenta dicendo: “Il complesso militare-industriale è incredibilmente potente … Non ne hai idea. Alcuni in forma legittima e altri non legittimi. “

Un altro aspetto della resistenza di Trump ai neo-con che gestiscono il Pentagono e la CIA si riflette nel dichiarazione congiunta USA-Iraq dell’11 giugno dopo il vertice sui dialoghi strategici di delegati americani e iracheni che si sono impegnati a una continua riduzione delle truppe in Iraq affermando:

“Nei prossimi mesi, gli Stati Uniti continueranno a ridurre le forze irachene e discuteranno con il governo iracheno lo stato delle forze rimanenti mentre entrambi i paesi si concentrano sullo sviluppo di relazioni bilaterali di sicurezza basate su forti interessi reciproci”.

Questa dichiarazione coincide con l’appello di Trump del maggio 2020 per accelerare il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan che ha visto un calo da 12000 truppe di febbraio a meno di 9000 al momento della stesura di questo documento.

Il più furioso per i file della NATO di Londra, Bruxelles e Washington di Trump e per la sorprendente chiamata di a ritirare 9500 truppe americane fuori dalla Germania , poche ore prima che Stoltenberg tenesse il suo discorso folle sulla NATO 2030, è stato Johann Wadephul (vice capo del CDU) dicendo che “questi piani dimostrano ancora una volta che l’amministrazione Trump trascura un elemento centrale della leadership: il coinvolgimento dei partner dell’alleanza nel processo decisionale ”. Nel suo prossimo commento, Wadephul ha reso trasparente la sua illusione anti-euroasiatica dicendo che “l’Europa guadagna dall’unione dell’Alleanza. Solo la Russia e la Cina guadagnano dai conflitti. “

Solo pochi mesi prima, il Presidente aveva mostrato il suo disprezzo per la burocrazia della NATO estraendo unilateralmente 3000 militari americani dall’esercizio del Trident Juncture che si tiene ogni anno a marzo.

In difesa del presidente Trump

Nonostante tutti i suoi problemi, la resistenza di Trump all’età oscura, la fazione neocon che ha gestito un complesso di intelligence militare-industriale praticamente indipendente dalla morte di FDR nel 1945,dimostra un alto grado di coraggio mai visto nei presidenti americani per molti decenni.

Ancora più importante, questo presidente imperfetto rappresenta un tipo di America che è veramente compatibile con il paradigma dello stato pro-nazione che ora è guidato da Russia e Cina.

Il recente tentativo di Trump di trasformare il G7 in un G11 (che incorpora Russia, India, Corea del Sud e Australia) è un bel passo in quella direzione, ma la sua esclusione dalla Cina l’ha resa un’idea non realizzabile.

Per risolvere questo problema, il presidente della American University di Mosca Edward Lozansky ha dichiarato nella sua recente rubrica del Washington Times che aggiungere la Cina alla lista trasformandola in un G12 sarebbe una grazia salvifica per l’idea e una delle migliori manovre di fianco possibili in questo momento di crisi . Il concetto di Lozansky è così importante che desidero concludere con una citazione più ampia dal suo articolo:

“Sia la Russia che la Cina hanno ricevuto molto tempo fa il messaggio che devono stare insieme per resistere agli sforzi per distruggerli in sequenza … Il G-7 è davvero un gruppo obsoleto e ha sicuramente bisogno di sangue fresco. Pertanto, una riunione del G-12 a New York alla fine di settembre durante la riunione annuale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sarebbe un luogo e un tempismo perfetti poiché il sig. Trump aveva già annunciato che era disposto a tenere un vertice del G-5 con i leader di Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia – i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – per discutere di questioni di sicurezza nucleare. La Cina finora è riluttante ad unirsi a questi colloqui, sostenendo che la sua più piccola forza nucleare è difensiva e non rappresenta una minaccia. Tuttavia, per la discussione in formato G-12, Putin potrebbe essere in grado di convincere il suo amico Xi ad accettare l’invito del signor Trump.

A meno che i cittadini del mondo che desiderano sinceramente evitare il pericolo di un olocausto nucleare imparino come abbracciare l’idea di un G-12 e lasciare che il paradigma NATO / Guerra fredda marcisca nel cestino della storia come un fatto obsoleto a cui appartiene giustamente, allora penso che è sicuro dire che il futuro non sarà qualcosa da guardare in sola prospettiva.

Per la prossima puntata, daremo uno sguardo alle origini imperiali britanniche della NATO e dello stato profondo americano al fine di aiutare a far luce sulla natura delle “due Americhe” che ho notato sopra, sono state in guerra tra loro dal 1776.

*Matthew Ehret è caporedattore della Canadian Patriot Review , un esperto BRI sul discorso tattico , e ha scritto 3 volumi della serie di libri “Untold History of Canada” . Le sue opere appaiono regolarmente su Strategic Culture, Duran, Fort Russ, Greanville Post, Off Guardian, Zero Hedge, Lew Rockwell, Sott e Global Research. Nel 2019 ha co-fondato la Rising Tide Foundation di Montreal e può essere raggiunto a matt.ehret@tutamail.com

