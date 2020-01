Nasrallah: Le forze di resistenza in tutto il mondo hanno il compito di vendicare Soleimani

da Redazione





Il segretario generale del movimento di resistenza libanese Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah ha affermato che le forze di resistenza in tutto il mondo hanno la responsabilità di punire coloro che sono dietro l’assassinio del maggiore generale Qassem Soleimani.

“Combattere la giusta punizione per questi assassini criminali, che sono i peggiori criminali del mondo, sarà la responsabilità e il compito di tutti i combattenti della resistenza in tutto il mondo”, ha detto il capo di Hezbollah in una nota venerdì.

Nasrallah ha aggiunto che il suo gruppo continuerà il percorso del comandante assassinato e che Washington non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi con questi “grandi crimini”.

“Noi che siamo rimasti al suo fianco seguiremo le sue orme e ci impegneremo giorno e notte per raggiungere i suoi obiettivi”, ha detto Nasrallah

“Porteremo una bandiera su tutti i campi di battaglia e su tutti i fronti e intensificheremo le vittorie dell ‘” asse della resistenza “con la benedizione del suo sangue puro”, ha aggiunto.

L ‘”asse di resistenza” è usato per riferirsi a un fronte emergente in Medio Oriente che comprende Iran, Siria e altri paesi regionali e forze come Hezbollah, che si oppongono all’egemonia statunitense e israeliana sulla regione.

Le osservazioni di Nassrallah sono arrivate dopo che l’IRGC ha confermato venerdì scorso che il maggiore generale Soleimani, comandante della forza Quds dell’IRGC, era stato assassinato negli attacchi aerei statunitensi a Baghdad.

L’attacco ha portato anche alla morte di Abu Mahdi al-Muhandis, il secondo in comando delle Unità di mobilitazione popolare irachena (PMU).

Questo episodio aggiunge determinazione a seguire il percorso dei “martiri della resistenza”.

Anche il governo siriano ha condannato l’attacco come “una grave escalation della situazione”, affermando che gli Stati Uniti stanno ricorrendo ai “metodi delle bande criminali”, ha riferito l’agenzia di stampa SANA.

La Siria è “certa che questa aggressione codarda degli Stati Uniti … rafforzerà solo la determinazione a seguire il percorso dei leader martirizzati della resistenza”, ha detto un funzionario del ministero degli Esteri.

Il generale Soleimani assassinato dagli USA

Gli Stati Uniti sono impegnati in una campagna militare per tagliare la Siria dai loro vicini allo scopo di indebolire l ‘”asse della resistenza”, afferma il giornale al-Akhbar di Beirut.

Il funzionario senza nome ha affermato che l’assassinio è “parte della politica (USA) che mira a creare tensioni e alimentare il conflitto nei paesi della regione”.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago