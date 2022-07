Nasrallah: la guerra e il martirio sono meglio della morte per fame o del collasso economico

Il 13 luglio il segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha affermato che se al Libano non sarà consentito usufruire delle sue risorse naturali nel conteso giacimento di gas di Karish, “nessuno sarà in grado di estrarre il suo gas o il suo petrolio. “

“Se non ci date i diritti che il nostro stato sta chiedendo … allora potremmo ribaltare la situazione… Se volete arrivare a un punto in cui a questo paese è impedito di trarre vantaggio [da questi giacimenti], allora a nessuno sarà permesso estrarre gas o petrolio e nessuno sarà in grado di vendere gas o petrolio”, ha detto Nasrallah durante il suo discorso televisivo.

Il leader di Hezbollah ha proseguito affermando che il percorso su cui si trova il Libano è “andare verso ciò che è peggio della guerra” e che “la guerra e il martirio sono meglio della morte per fame o del collasso economico”.

“La resistenza vi sta dicendo, usufruite di noi. Approfittate di noi… Dite agli Stati Uniti che non rispondiamo a nessuno, siamo incontrollabili, dite quello che volete. Ditelo”, ha detto Nasrallah alle autorità libanesi.

I negoziati mediati dagli Stati Uniti tra Israele e Libano sui loro confini marittimi sono ripresi il mese scorso, proprio mentre Tel Aviv ha ingaggiato due navi europee per l’estrazione di gas naturale dal giacimento di Karish.

Il giacimento di gas di Karish si trova nella linea 29, che il Libano rivendica come confine marittimo. Mentre le Nazioni Unite affermano che la linea 23 è il confine marittimo, Israele afferma che la linea 1 è il confine effettivo.

Mentre il Libano è alle prese con un tracollo economico che non si vedeva nell’ultimo secolo e mezzo, il leader della resistenza ha osservato che “centinaia di miliardi di dollari possono essere assicurati dal gas per salvare il Libano”.

“C’è un’occasione d’oro in questi due mesi a venire, alla luce del bisogno di gas di Stati Uniti ed Europa”, ha detto Nasrallah.

Ha anche dato alle autorità libanesi un termine di sei settimane per garantire i diritti del Libano sulle loro risorse naturali, dicendo: “Non permettete agli Stati Uniti di ingannarvi. Dovrete ottenere i vostri diritti prima di settembre, altrimenti la situazione diventerà più difficile”.

Missili di Hezbollah

Hezbollah militanti

Nasrallah ha anche parlato di una recente operazione di ricognizione in cui Hezbollah ha schierato tre droni disarmati nelle vicinanze delle navi presenti per estrarre il gas, dicendo che l’operazione era intesa come un avvertimento ai lavoratori delle piattaforme petrolifere che questa “non è un’area sicura”.

“Per la prima volta nella storia dell’entità sionista, la resistenza ha lanciato tre droni contemporaneamente e verso lo stesso obiettivo, e abbiamo la possibilità di inviare droni armati di varie dimensioni e con un numero maggiore”, ha detto Nasrallah, prima di avvertire che “il messaggio dei droni è un modesto inizio per dove intendiamo andare”.

Dopo l’operazione con i droni, gli Stati Uniti pare abbiano minacciato di imporre sanzioni al Libano se le autorità non avessero condannato le azioni di Hezbollah.

“Scrivete questa nuova equazione”, ha detto Nasrallah. “Karish, oltre Karish e molto oltre Karish”.

Le parole di Nasrallah fanno eco a una dichiarazione che aveva fatto poche settimane prima dell’inizio della guerra del 2006 con Israele, quando disse che le forze di Hezbollah avrebbero raggiunto “Haifa e oltre Haifa”.

Fonte: Al Manar

Traduzione: Luciano Lago