Nasrallah: gli Stati Uniti guidano la guerra contro la resistenza attraverso la loro ambasciata a Beirut





Il segretario generale del movimento di resistenza libanese di Hezbollah afferma che l’attuale crisi nel paese è un segno di una guerra condotta contro il fronte della resistenza, guidato dall’ambasciata statunitense e dal suo ambasciatore a Beirut.

Sayyed Hassan Nasrallah ha fatto le osservazioni in un discorso televisivo domenica, mentre si rivolgeva a una cerimonia tenuta per commemorare uno dei defunti membri del movimento, Haj Abbas al-Yatama, nella città di Hermel.

“Una guerra è iniziata contro la resistenza e tutte le vere forze nazionali, ed è guidata dall’ambasciata americana a Beirut. Tutti gli ambasciatori [statunitensi], che sono arrivati ​​dal 2005, sono stati veri leader di coloro che erano impegnati in questa guerra contro la resistenza”, ha detto Nasrallah.

Il leader di Hezbollah ha osservato che i documenti trapelati dal sito di informatori WikiLeaks – oltre ad altri documenti di intelligence trapelati – hanno attestato questo fatto.

Sottolineando che i gruppi nazionalisti libanesi stanno davvero cercando di vedere materializzata la sovranità del paese, Nasrallah ha affermato che gli Stati Uniti e altri paesi occidentali “hanno speso decine di miliardi di dollari per offuscare l’immagine della resistenza, ma hanno fallito”.

“Il segreto del nostro potere è che non abbiamo mai perseguito aspirazioni politiche… Siamo nemici dell’egemonia americana. Siamo il nemico del regime sionista e del progetto sionista. E di questo ne siamo orgogliosi, ma non hanno conosciuto questo nemico, cioè noi”, ha aggiunto.

Il leader di Hezbollah ha dichiarato che l’ambasciata statunitense e il suo ambasciatore a Beirut interferiscono in tutti gli affari libanesi, come la nomina dei funzionari libanesi e le decisioni prese sulla fornitura di carburante e petrolio.

Riferendosi all’opposizione di alcuni politici libanesi all’importazione di carburante dall’Iran, Nasrallah ha affermato che alcuni politici temono gli Stati Uniti più di Dio.

“Temono che il Libano venga sanzionato se dovesse acquistare carburante dall’Iran”, ha detto. “Pensano, per ignoranza, che se ciò fosse fatto, sarebbero state imposte sanzioni internazionali al Libano, il che non è vero”.

“Ho annunciato in precedenza che la prima nave che trasportava carburante iraniano sarebbe salpata entro poche ore, annuncio ora che la seconda salperà tra pochi giorni”, ha detto, osservando che la prima nave è attualmente in viaggio per il Libano.

“Acquistati carichi di carburante iraniani, pagati da uomini d’affari sciiti libanesi”

Dicendo che presto arriveranno altre navi da rifornimento in Libano, il leader di Hezbollah ha osservato che arriveranno finché la crisi persisterà, perché l’obiettivo è “aiutare l’intero popolo libanese e alleviare i loro dolori”.

Nelle osservazioni di giovedì, Nasrallah ha affermato che una nave che trasportava carburante iraniano sarebbe salpata per il Libano entro poche ore, avvertendo che il movimento di resistenza avrebbe considerato la nave e le prossime petroliere che trasportano carburante iraniano come “territorio libanese”, in un apparente avvertimento a Israele e agli Stati Uniti.

Il capo di Hezbollah aveva già espresso la volontà in diverse occasioni di importare petrolio iraniano per contrastare la terribile carenza di carburante del Libano, nel caso in cui il governo non riuscisse ad affrontare la crisi.

La scorsa settimana, ha affermato che Hezbollah avrebbe “sicuramente” importato carburante dall’Iran, e lo avrebbe fatto “in pieno giorno, non di notte”.

Il piccolo paese mediterraneo, dal 2019, è paralizzato da una grave crisi finanziaria, che ha ridotto il valore della sua valuta di oltre il 90%, eliminato posti di lavoro e costretto le banche a congelare i conti.

Nelle sue osservazioni domenicali, Nasrallah ha spiegato che Hezbollah non si considera un sostituto del governo libanese nell’importare benzina e carburante, ma ha aggiunto che in un momento così critico, il movimento di resistenza sta cercando di aiutare il governo a rompere il mercato nero e trovare una via d’uscita da queste terribili circostanze.

“Il nostro obiettivo è rompere il mercato nero, prevenire il monopolio e alleviare le sofferenze delle persone”.

Petroiera iraniana

Nasrallah ha sottolineato che il carburante che Hezbollah sta importando appartiene a tutti i libanesi, non solo a Hezbollah o esclusivamente agli sciiti.

“Alcuni paesi hanno espresso la volontà di aiutarci, ma le loro offerte hanno ricevuto il veto dagli Stati Uniti”, ha osservato, aggiungendo che il governo degli Stati Uniti deve revocare il veto sul Libano se vuole davvero aiutare.

Rivolgendosi all’ambasciatore degli Stati Uniti in Libano, Nasrallah ha detto: “se cerchi davvero di aiutare il Libano, di’ al tuo governo di non impedire ad altri paesi di assistere il Libano. Non abbiamo bisogno della tua iniziativa, né dei tuoi soldi”.

“L’inviato Usa vende illusioni ai libanesi”

Poche ore dopo l’annuncio di Nasrallah sull’importazione di carburante iraniano giovedì, l’ambasciatore americano in Libano Dorothy Shea ha informato il presidente libanese Michel Aoun che l’amministrazione Biden aiuterà il Libano nell’acquisizione del gas egiziano.

Aoun ha dato l’annuncio su Twitter, affermando che l’ambasciatore Shea lo aveva informato che sono iniziati i negoziati con la Banca mondiale per “assicurare finanziamenti per il gas egiziano, riparare e rafforzare le linee di trasmissione dell’elettricità e la necessaria manutenzione dei gasdotti”.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul piano, inclusi quando e come il progetto potrebbe essere implementato.

Nasrallah domenica ha deriso il piano, dicendo che anche se implementato, potrebbe volerci un anno per importare gas dall’Egitto al Libano, che dovrebbe essere trasferito attraverso il suolo siriano, poiché il popolo libanese si oppone a ottenere gas proveniente dai territori occupati.

“L’ambasciatore americano vende illusioni ai libanesi”, ha osservato il capo di Hezbollah, dicendo: “Questi progetti devono essere negoziati con la Siria e non possono essere realizzati col favore dell’oscurità”.

Tuttavia, Nasrallah ha accolto con favore qualsiasi iniziativa per importare gas ed elettricità da qualsiasi paese, aggiungendo che Hezbollah accoglie con favore “il piano [di importare] il gas dell’Egitto e l’elettricità della Giordania e tutto ciò che può aiutare il Libano”.

“Ciò che è importante per noi è la nostra nazione e i loro problemi”, ha detto, aggiungendo: “Molti paesi possono aiutarci molto, ma gli Stati Uniti glielo impediscono”.

Ha ribadito che il veto degli Stati Uniti è il principale ostacolo che impedisce tali piani.

“Dopo aver detto che avremmo portato petrolio dall’Iran, l’ambasciatore degli Stati Uniti ha chiamato il presidente e ha detto che avrebbero portato carburante ed elettricità dall’Egitto e dalla Giordania. Ci abbiamo provato prima, ma non ci siamo riusciti a causa del veto degli Stati Uniti. Quindi questa [consegna di carburante dall’Iran] implica la rottura dell’assedio su Siria e Libano, [ed è] un’umiliazione per gli Stati Uniti“, ha aggiunto il capo di Hezbollah.

www.presstv.ir

Traduzione: Fadi Haddad