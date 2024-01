Nasrallah è riuscito a bloccare grandi forze israeliane: media israeliani

I media israeliani affermano che il capo di Hezbollah è riuscito a sferrare un duro colpo alla consapevolezza israeliana dopo aver fatto sfollare decine di migliaia di coloni nel nord della Palestina occupata.

Il leader di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah è riuscito a “intrappolare” un gran numero di forze israeliane sul fronte settentrionale e ha ottenuto un “risultato” in termini di consapevolezza sfollando decine di migliaia di israeliani da dozzine di insediamenti da oltre tre mesi.

Il commentatore militare del sito Israel Defense , Amir Rapaport, ha affermato che “gli eventi più significativi di questa settimana hanno avuto luogo sul fronte settentrionale, dove sono aumentati gli omicidi e gli attacchi attribuiti a Israele e, in cambio, Hezbollah ha alzato la soglia della sua risposta e influenza.”

Rapaport ha ricordato che Hezbollah ha lanciato sabato un potente attacco missilistico contro l’unità di sorveglianza della base aerea di controllo e sorveglianza ” Meron ” e martedì un attacco con droni sul quartier generale del Comando Nord vicino a Safed, sottolineando che “Hezbollah potrebbe non aver detto la sua ultima parola sui suoi piani di ritorsione.”

“L’escalation della situazione non contraddice necessariamente gli interessi israeliani; al contrario, per capirne il motivo, si può risalire all’8 ottobre, quando Nasrallah si unì alla battaglia e aprì un fronte settentrionale con Israele”.

Evacuazione senza precedenti

L’esperto ha spiegato che “l’obiettivo dichiarato di Nasrallah era quello di intrappolare un gran numero di forze armate nel nord, adempiendo così al suo ruolo di sostegno ai suoi fratelli di Hamas”.

Secondo lui, una “cintura di sicurezza” è stata creata all’interno di “Israele”, piuttosto che nel territorio libanese, in un evento senza precedenti, sottolineando che “questa è la prima evacuazione nel nord dall’inizio del sionismo”.

Hezbollah Combattenti

“Molti nell’establishment della sicurezza credono che l’evacuazione, compreso anche “Kiryat Shmona”, sia stata frettolosa e sbagliata. Forse perché questo è proprio ciò che ha dato a Hezbollah la legittimità di lanciare missili anticarro e razzi contro le case dei coloni, cosa che non avrebbe avuto luogo. sarebbe successo se le case fossero state occupate.”

Nel frattempo, le dichiarazioni a livello politico secondo cui i residenti del nord non torneranno alle loro case senza lo spostamento delle forze Radwan di Hezbollah a nord del fiume Litani, hanno “fatto sì che Israele si arrampicasse su un albero molto alto”, ha aggiunto Rapaport, sottolineando che un simile scenario è estremamente difficile in quanto “le capacità militari di Hezbollah sono significative e le caratteristiche geografiche dei combattimenti in Libano, quando necessario, rappresentano una sfida più grande (ad eccezione della questione del tunnel. C’è una sfida militare globale senza precedenti a Gaza)”.

L’esercito israeliano è impreparato

All’inizio di questa settimana, il Maggiore Generale della Riserva Gershon Hacohen ha affermato che Sayyed Nasrallah “era ed è tuttora un professore nella gestione dei conflitti e del combattimento”.

In un editoriale pubblicato sull’israeliano Hayoum, Hacohen ha sottolineato che il capo di Hezbollah “si concentra principalmente sul minare il morale di Israele e sull’umiliarlo”.

A sua volta, il maggiore generale Itzhak Brik ha criticato il “deterioramento della prontezza e della preparazione dell’esercito” per affrontare Hezbollah sul fronte settentrionale, negando ciò che dicono i funzionari israeliani sulla “prontezza senza precedenti”.

Brik ha spiegato che il divario significativo nello stato di preparazione dell’esercito è evidenziato dalla scarsa preparazione allo “scenario strategico” del tentativo di Hezbollah di prendere il controllo delle posizioni dell’esercito nel nord.



Fonte: Al Mayadeen English

Traduzione: Fadi Haddad