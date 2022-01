Narrativa “pandemica” finita – Prossima narrativa “False Flag” in Ucraina ?

di Gavin O’Reilly (*)

Durante la scorsa settimana, il mondo ha assistito al crollo quasi istantaneo della narrativa dei media mainstream sul COVID-19, che dura ormai da due anni. In tempi che non possono essere descritti come niente di meno che sospetti, nella stessa settimana in cui il “World Economic Forum” ha tenuto il suo evento virtuale dell’Agenda di Davos , Irlanda e Gran Bretagna hanno annunciato la fine improvvisa e immediata di quasi tutte le misure Covid e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto il fine delle restrizioni di viaggio legate al Covid, con l’organizzazione che afferma anche che la fine della “pandemia” potrebbe essere in vista, in netto contrasto con un recente annuncio che una tale previsione era prematura.

Con il tema del vertice annuale 2022 del World Economic Forum, che si terrà a maggio e il primo incontro di persona del forum dal 2019, essendo “Lavorare insieme, ripristinare la fiducia”, gli ottimisti tra noi potrebbero dire che c’è stato un’accettazione da parte dell’élite globale che la crescente consapevolezza in tutto il mondo della presa di potere delle corporations multinazionali sulla vita pubblica che gli ultimi due anni ha comportato, così come la marcia costante verso un sistema di identificazione digitale come previsto nel concetto di Klaus Schwab della quarta rivoluzione industriale attraverso l’uso di passaporti vaccinali, è diventato così diffuso che non è più possibile continuare l’attuale narrativa mediatica COVID-19.

Tuttavia, l’improvviso calo del COVID-19 da parte dei media aziendali presenta anche il momento opportuno per spostare immediatamente l’attenzione su qualcos’altro: un possibile imminente attacco sotto falsa bandiera in Ucraina, usato come pretesto per il governo di Kiev sostenuto dall’Occidente per lanciare un attacco alle repubbliche separatiste filo-russe di Donetsk e Luhansk nell’est del paese, innescando così un conflitto armato tra Ucraina e Mosca, che ha forti possibilità di ramificazioni mondiali.

Dalla fine di novembre, i media occidentali, di pari passo, hanno promosso la narrativa secondo cui la Russia sta pianificando un'”imminente” invasione militare del suo vicino occidentale più piccolo, con Kiev che è passata sotto il controllo dei governi di Petro Poroshenko e successivamente di Volodymyr Zelensky appoggiati dagli Stati Uniti e dall’UE.

Il cambio di regime in Ucraina avvenne con la rivoluzione colorata Euromaidan del 2014, orchestrata come noto dalla CIA e dall’MI6, che era stata lanciata in risposta all’allora presidente Viktor Yanukovych nel novembre 2013 per sospendere un accordo commerciale con Mosca a favore del perseguimento di legami più stretti con l’UE.

Nonostante l’unica “prova” offerta finora negli ultimi due mesi di una tale incursione sia il legittimo movimento delle truppe russe all’interno dei confini della Russia, i media occidentali influenzati dai neocon continuano a giurare con determinazione che un’invasione russa dell’Ucraina è solo una questione di giorni prima che avvenga – in un modo non dissimile dalle loro precedenti affermazioni secondo cui Saddam Hussein aveva la capacità di lanciare armi di distruzione di massa entro 45 minuti prima dell’invasione dell’Iraq guidata dagli Stati Uniti nel 2003.

Le affermazioni di un’invasione russa dell’Ucraina arrivano anche in un momento di più ampie tensioni nell’Europa orientale con il presidente russo Vladimir Putin , insieme al suo omologo bielorusso e unico alleato europeo Alexander Lukashenko , accusato di aver tentato di destabilizzare l’Unione europea attraverso un accumulo dei migranti africani e mediorientali al confine tra Bielorussia e Polonia – il fatto che molti di detti migranti stiano fuggendo dalle guerre e dalle rivoluzioni colorate imposte a entrambe le regioni dall’egemonia USA-NATO viene opportunamente ignorato dai media occidentali.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg, sempre pronto alla guerra contro al Russia

Se dovesse essere lanciato presto un attacco sotto falsa bandiera per innescare un conflitto tra Mosca e Kiev, tuttavia, sarebbe una tattica con il recente precedente utilizzo da parte della lobby del cambio di regime che, come una guerra teorica tra Russia e Ucraina, ha anche quasi portato a un confronto armato più ampio tra Mosca e NATO –

Nel 2017 e nel 2018, due attacchi chimici sono stati lanciati contro la città siriana e rispettivamente Khan Shaykhun e la città di Douma, entrambi attacchi attribuiti dall’Occidente al governo alleato di Mosca di Bashar al-Assad ed entrambi hanno portato gli Stati Uniti a lanciare missili da crociera e attacchi aerei contro obiettivi del governo siriano, fermandosi solo prima di un intervento militare su vasta scala.

In effetti l’uso di una provocazione con armi chimiche è stato delineato come tale dal ministro della Difesa russo Sergey Shoigu solo il mese scorso: un attacco sotto falsa bandiera su cui i media mainstream occidentali, con il suo improvviso calo della narrativa COVID-19, su cui invece potrebbero presto concentrare la loro attenzione .

*Gavin O’Reilly è un attivista di Dublino, in Irlanda, con un forte interesse per gli effetti dell’imperialismo britannico e statunitense. Segretario del Comitato anti-internamento di Dublino, un gruppo di campagna istituito per aumentare la consapevolezza dei prigionieri politici repubblicani irlandesi nelle carceri britanniche e in 26 contee. Il suo lavoro è apparso in precedenza su American Herald Tribune, The Duran, Al-Masdar e MintPress News.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago