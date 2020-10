Nagorno-Karabakh – C’è spazio per il coinvolgimento politico turco?

di Mikhail Gamandiy-Egorov .

Le tensioni in Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian hanno portato alla ribalta diversi aspetti importanti, che riguardano sia l’aspetto militare che politico della questione. In quanto tale, il coinvolgimento turco rimane oggetto di ampie discussioni.

Se nel dossier Nagorno-Karabakh la Turchia si è apertamente posta come sostegno infallibile a Baku, sia in termini di appoggio militare che di appoggio politico-diplomatico, il ruolo di Ankara resta per molti versi misto.

È vero che da un lato la Turchia di Erdogan continua ad espandere la sua presenza in diverse zone di conflitto del mondo, rafforzando allo stesso tempo il suo peso nell’arena regionale e internazionale. Tuttavia, la partecipazione turca alle campagne militari in Siria, Libia e ora in Transcaucasia non ha potuto essere decisiva per il campo a cui ha fornito il suo appoggio. In Siria, il presidente Bashar Al-Assad – che la Turchia voleva assolutamente abbattere all’inizio del conflitto, non solo è ancora al potere, ma anche di più – controlla la stragrande maggioranza del paese. E Ankara oggi sa perfettamente che deve accettare questa realtà.

Nel teatro libico, sebbene l’intervento turco a fianco del governo tripolitano abbia consentito di fermare l’offensiva sulla capitale del Paese dell’Esercito nazionale libico guidato da Khalifa Haftar e anche di riprendere alcuni territori, resta chiara anche l’osservazione : L’alleato libico di Ankara controlla ancora meno della metà del territorio libico. Con poche speranze che questo possa cambiare presto.

In Nagorno-Karabakh, dove la Turchia ha preso un fermo impegno nei confronti del suo alleato azero, la situazione è per molti versi simile. Infatti, sebbene l’Azerbaigian abbia un’economia e un esercito più potenti del suo vicino armeno, in particolare grazie alla rendita di petrolio e gas, la vittoria sul campo non è stata registrata. E questo nonostante il sostegno turco. Baku – pur avendo il sostegno politico-militare turco, con la partecipazione di consiglieri militari inviati da Ankara, molte attrezzature – inclusi droni d’attacco come il Bayraktar TB2 e mercenari siriani e libici sponsorizzati dalla Turchia – non è stato effettivamente in grado di superare la resistenza armena nella regione del Nagorno-Karabakh, che l’Azerbaigian continua a considerare come propria.

In particolare, questo è avvenuto senza nemmeno il coinvolgimento dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO) – a cui appartiene l’Armenia – nel conflitto. Alla fine, l’arte diplomatica russa è stata molto più decisiva delle velleità turche. Vale a dire, portare i rappresentanti dei belligeranti al tavolo dei negoziati – con l’ottenimento di un cessate il fuoco e la speranza di una graduale normalizzazione della situazione.

Allo stesso tempo confermando non solo il peso che Mosca ha ancora sia su Yerevan che su Baku, ma anche e precisamente il fatto che a volte la finezza diplomatica è molto più potente degli spari.

Un successo diplomatico, anche se c’è ancora del lavoro da fare, che ha lasciato Ankara senza parole, soprattutto a seguito della stampa locale in seguito all’annuncio del suddetto cessate il fuoco. Ma rimane ancora una domanda importante: la Turchia ha un ruolo politico da svolgere in eventuali futuri negoziati, come auspica il duo Ankara-Baku?

Per rispondere a questa domanda, è necessario menzionare diversi punti. Prima di tutto, se Ankara è seriamente intenzionata a svolgere un ruolo positivo nella regione, deve dimenticare la sua tattica di aggiungere prima benzina sul fuoco e poi parlare con una voce più ragionevole. In questo senso, la ragione dovrebbe prevalere dall’inizio, non a metà o alla fine del processo.

D’altra parte, se la Turchia afferma di essere in grado di svolgere un ruolo costruttivo nella regione, anche al posto di poteri al di fuori della regione, dovrà fare i conti con gli interessi di Russia e Iran, compresi l’appartenenza a detta regione e tale realtà non ha bisogno di essere presentata. Questo modello di lavoro ha già dimostrato il suo valore, soprattutto durante il processo di Astana in Siria.

Resta da vedere se Ankara sarà pronta per questo. Infine, potrebbe essere giunto il momento per la Turchia di capire che solo uno spazio pacifico eurasiatico permetterà a tutta l’Eurasia – a cui appartiene la Turchia – di consolidare gli interessi di tutti, in un quadro multipolare. Questo è l’unico approccio serio che prevarrà.

