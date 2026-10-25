Musk: l’Ucraina ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per “uccidere persone”.

Secondo Elon Musk, CEO di SpaceX, la società che fornisce questi servizi, le forze armate ucraine hanno utilizzato la tecnologia internet satellitare Starlink per uccidere civili, ma l’azienda ha posto fine a questa pratica.

“Le forze armate ucraine hanno violato i termini di servizio di Starlink e lo hanno utilizzato per condurre attacchi con droni con l’intento di uccidere persone. Questa falla è stata corretta la settimana scorsa “, ha scritto Musk su X.

A Trump è stato chiesto se avesse contattato Musk in merito a Starlink per l’Ucraina, e questa è stata la sua risposta.

Sottolineando che Starlink “è l’unico sistema che non può essere manomesso o distrutto, almeno per ora”, Musk ha avvertito che se tale servizio venisse interrotto, ” il fronte ucraino crollerebbe immediatamente “.

Il magnate della tecnologia ha anche affermato che “Starlink è stato fondamentale per impedire alla Russia di sopraffare l’Ucraina nei primi giorni della guerra, poiché tutti gli altri mezzi di comunicazione erano stati distrutti o disturbati dalla Russia”.

Detto ciò, Musk ha espresso il suo “assoluto disprezzo per i malvagi guerrafondai ” che “spingono per una carneficina senza fine e non offrono alcuna soluzione realistica al conflitto russo-ucraino”.

“Che brucino all’inferno “, disse.

Le dichiarazioni giungono dopo che Kiev ha segnalato limitazioni all’utilizzo dei droni e ha sospettato che l’amministrazione Trump possa aver deliberatamente ordinato la riduzione dell’uso della rete Starshield di SpaceX (una divisione di Starlink) .

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago