Musk: l’Ucraina ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per “uccidere persone”.

Secondo Elon Musk, CEO di SpaceX, la società che fornisce questi servizi, le forze armate ucraine hanno utilizzato la tecnologia internet satellitare Starlink per uccidere civili, ma l’azienda ha posto fine a questa pratica.
“Le forze armate ucraine hanno violato i termini di servizio di Starlink e lo hanno utilizzato per condurre attacchi con droni con l’intento di uccidere persone. Questa falla è stata corretta la settimana scorsa “, ha scritto Musk su X.
A Trump è stato chiesto se avesse contattato Musk in merito a Starlink per l’Ucraina, e questa è stata la sua risposta.
Sottolineando che Starlink “è l’unico sistema che non può essere manomesso o distrutto, almeno per ora”, Musk ha avvertito che se tale servizio venisse interrotto, ” il fronte ucraino crollerebbe immediatamente “.
Il magnate della tecnologia ha anche affermato che “Starlink è stato fondamentale per impedire alla Russia di sopraffare l’Ucraina nei primi giorni della guerra, poiché tutti gli altri mezzi di comunicazione erano stati distrutti o disturbati dalla Russia”.
Detto ciò, Musk ha espresso il suo “assoluto disprezzo per i malvagi guerrafondai ” che “spingono per una carneficina senza fine e non offrono alcuna soluzione realistica al conflitto russo-ucraino”.
“Che brucino all’inferno “, disse.
Le dichiarazioni giungono dopo che Kiev ha segnalato limitazioni all’utilizzo dei droni e ha sospettato che l’amministrazione Trump possa aver deliberatamente ordinato la riduzione dell’uso della rete Starshield di SpaceX (una divisione di Starlink) .
- Il 14 ottobre, le autorità ucraine hanno annunciato limiti di velocità presso i terminal Starlink in Ucraina. Le restrizioni sono state imposte nel contesto della controversia tra Donald Trump e il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky , in merito all’accordo sul diesel tra Stati Uniti e Russia .
- In tale contesto, Zelensky ha ripetutamente accusato Washington di aver intrapreso un'”operazione pianificata” volta a minare le difese dell’Ucraina , definendo la mossa “assolutamente folle ” .
- Il 21 ottobre, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha negato qualsiasi controllo governativo sui satelliti Starlink: “Non controlliamo il modo in cui un’azienda privata decide che il suo prodotto può essere utilizzato ” .
- Il Wall Street Journal ha riportato il 20 ottobre che sarebbe stato Elon Musk a ordinare il rallentamento della versione militare di Starlink utilizzata dalle forze ucraine, una mossa che ha compromesso il funzionamento dei droni d’attacco e degli intercettori e ha destato allarme a Kiev.
- Da parte sua, Donald Trump ha suggerito il 22 ottobre che l’accesso dell’Ucraina a Starlink fosse stato ripristinato.
Fonte: RT Actualidad
Traduzione: Luciano Lago
7 commenti su “Musk: l’Ucraina ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per “uccidere persone”.”
Ma cosa dice questo pagliaccio???
Ahahahah ..
Il solito doppiogioco….
Sapete che Musk e’ un israeliano….
Del sudafrica, bianco, i soliti merde…
Vuol far credere ora che sia stato utilizzato militarmente starling senza il suo permesso, quando il livello militare starlink non e’ quello civile e se e’ abilitato lo ha abilitato lui, sta merda.
Musk ha una madre satanica strana (guardate in internet), come tutti gli israeliani (gay anomali genetici) ha fatto figli in laboratorio perche sterile… e dal lab gli e’ uscita la figlia lesbica (dai lab nessuno esce fertile e etero).
Musk fa parte della feccia uscita male e israeliana…
Bianco in sudafrica… aparteid ecc
Merda pura, ma fa il doppiogioco.
Ma ricordate che ad analisi logica, analizzando matematicamente le cose, le falsita risultano sempre evidenti percge emergono sempre controsensi o cose non lineari.
Il coglione israeliano geneticamente difettato quindi sterile musk, dice di mandare shuttle che fanno i 30’000 km orari e piu su marte, ma non riesce a produrre per gli USA i piu normali missili ipersonici che sanno produrre russi e cinesi (creati dai russi, geni anche nel mondo scacchistico con pluri gran maestri di scacchi a gogo, poi passati a cinesi e iraniani)
Ahahagah le balle, se analizzate in via logica normale base, hanno le gambe molto corte… cortissime… amputate proprio
Dice Musk: “Le forze armate ucraine hanno violato i termini di servizio di Starlink e lo hanno utilizzato per condurre attacchi con droni con l’intento di uccidere persone. Questa falla è stata corretta la settimana scorsa “
Falso, perché starlink è uno strumento di guerra, in primo luogo, e tale si qualifica non soltanto in ukronazia, contro i russi, ma anche in Iran, perché è proprio anche grazie a questo strumento militare – o “dual use” – che gli ukronazi hanno potuto resistere tanto ai russi, pur sfiorando ormai un completo disastro e gli u.s.a. hanno potuto agire come aggressori in Iran.
Inoltre, starlink è stato concesso all’Iran malevolmente, perché i suoi terminali a terra sono finiti nelle mani di terroristi e infiltrati, che hanno scatenato, profittando delle manifestazioni a sfondo economico, disordini e insurrezioni violente, per far collassare la Repubblica Islamica, così come palantir dell’anticristo culattone Peter Thiel, big data, è stato usato per l’aggressione all’Iran e l’acquisizione di obbiettivi, operazioni iniziate il 28 febbraio 2026, come risulta da quanto segue: “Il sistema Maven Smart System sviluppato da Palantir è stato impiegato dal Pentagono per accelerare drasticamente l’analisi dei dati di intelligence e l’acquisizione di obiettivi militari durante il conflitto contro l’Iran iniziato a fine febbraio 2026”, quindi anche per colpire (scientemente) il collegio femminile iraniano, uccidendo più di cento bambine.
Queste sono armi/ tecnologie a doppio uso, militare e civile, nelle mani degli imperialisti, se pensiamo che space X di elon musk, proprietario di starlink, dispone di installazioni in california, in texas, a washington, quindi negli u.s.a. e questa non è una mera casualità, perché identifica senza ombra di dubbio chi utilizza questi strumenti militari.
Cari saluti
Eliminate starlink
Aiuta umanità… investi un multimiliardario!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/
D’accordo con tutti i precedenti commenti ! Musk è parte essenziale della FECCIA dei miliardari filantropi tecnocrati e ultraliberisti ! Ha pure l’aspetto di un inquietante androide uscito difettoso da qualche laboratorio !
ciao George, stendiamo un velo pietoso sull’america—————- un velo duranio arricchito.———- saluti.
Tutte le società Private che offrono servizi di collegamenti telefonici via cavo o fibra ottica via radio – informatici -satellitari hanno la possibilità di controllare senza essere scoperti dagli utenti per cosa vengono usati i loro servizi a pagamento !
Lo sanno credo persino i bambini di asilo !
Sono quasi 5 anni che il regime Nazista Ucraino usa tutti i servizi satellitari civili e militari dei paesi USA & NATO per la guerra e lo sanno tutti perfino i Russi !
Come fa El Paron Ebreo USA della rete satellitare privata di facile accesso a pagamento da chiunque in ogni parte del mondo a non sapere per cosa la usavano gli Ucraini ?
Scommetto che perfino i Russi da quasi 5 anni usano la rete satellitare USA Starlink per finalità militari contro gli Ucraini !
Se la rete satellitare USA fosse vietata alla Russia e avesse fatto danni grossi alla Russia oggi non esisterebbe più una rete satellitare Starlink !