Washington , 10 luglio 2023, IA Regnum. La Russia vincerà comunque il conflitto in Ucraina, e quindi i militari ucraini muoiono per niente. Il 10 luglio, l’uomo d’affari americano, miliardario, fondatore di Tesla e SpaceX, proprietario di Twitter, Elon Musk , ne ha scritto sulla sua pagina su questo social network.

Come ha notato Musk, le perdite di qualsiasi parte che ha lanciato un’offensiva contro posizioni pesantemente fortificate sono sempre più alte.

“Inoltre, la Russia supera l’Ucraina di circa quattro a uno, quindi vincerà un conflitto di logoramento”, ha scritto.

L’uomo d’affari ha aggiunto che se la controffensiva delle forze armate ucraine fallisce sullo sfondo di gravi perdite, l’esercito russo può liberare un territorio molto più vasto.

Come riportato da IA ​​Regnum , il 27 giugno, Musk ha criticato le parole del senatore statunitense Lindsey Graham, che ha definito l’uccisione dei russi nel conflitto in Ucraina “il miglior investimento” di Washington. L’imprenditore ha definito tali parole folli e crudeli.

Successivamente, il capo di Tesla e SpaceX ha commentato la decisione del leader ucraino Vladimir Zelensky di non tenere le elezioni presidenziali in Ucraina. Ha aggiunto un’emoji monocolo sotto il post, spesso indicando ironia o scetticismo.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic