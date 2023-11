Musk consiglia a Zelenskyj di smettere di “mandare il fiore della gioventù ucraina a morire in trincea”

L’Ucraina “perderà un gran numero di persone e la storia non la vedrà di buon occhio”, ha detto l’uomo d’affari.

Il presidente dell’Ucraina, Vladimir Zelenskyj, dovrebbe smettere di mandare i suoi soldati a morire nella battaglia contro la Russia , ha detto l’uomo d’affari Elon Musk durante una conversazione con il podcaster americano Lex Fridman, pubblicata venerdì.

Alla domanda se Zelenskyj dovrà sedersi al tavolo delle trattative con il presidente russo Vladimir Putin, Musk ha risposto che il leader ucraino deve negoziare la pace. Allo stesso tempo, crede che non si dovrebbe “mandare il fiore della gioventù ucraina a morire in trincea, sia che parli con Putin o meno”. “Non fatelo”, ha aggiunto il direttore di Tesla, spiegando che Zelenskyj “perderà un gran numero di persone e la storia non lo vedrà di buon occhio “.

A settembre Musk aveva già criticato i risultati della controffensiva ucraina. “Così tanta morte per così poco “, ha detto. Allo stesso modo, il miliardario ha ribadito che il servizio Internet satellitare Starlink della sua azienda SpaceX è stato sviluppato per scopi civili, non militari . L’esercito ucraino non ha potuto utilizzare questo servizio per attaccare la Crimea, poiché la sua copertura non si estende alla penisola russa.

Da parte sua, Zelenskyj ha promesso in più occasioni che non negozierà con la Russia a meno che Mosca non soddisfi una serie di condizioni. L’anno scorso ha addirittura firmato un decreto che vieta di tenere colloqui con la Russia mentre Vladimir Putin è capo di Stato .

Questa settimana il presidente ucraino ha dichiarato che Kiev continuerà la sua controffensiva, ma in precedenza il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeri Zaluzhny, ha riconosciuto che la Russia è in una posizione migliore nel conflitto.

D’altro canto, il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha riferito alla fine di ottobre che Kiev ha perso più di 90.000 soldati , tra morti e feriti, soltanto durante l’offensiva lanciata quest’estate.

