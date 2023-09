Mossa a sorpresa di Putin: la flotta russa inviata nel mare di Bering, di fronte alle coste dell’Alaska

Una poderosa flotta di navi russe si è diretta verso la zona del mare del Nord nelle vicinanze dello stretto di Bering, nelle acque antistanti l’Alaska.

La Russia ha mobilitato una grande flotta aeronavale con oltre 10.000 uomini con la finalità di una esercitazione delle forze russe con l’appoggio di un numero imprecisato di aerei da guerra, elicotteri e sottomarini, secondo le informazioni trasmesse dal comando russo. Si tratta di oltre cento fra unità navali, lanciamissili, aerei, sottomarini ed elicotteri.

Questa esercitazione si svolge nel mare di Bering e nel mare del Nord che è la nuova via strategica più corta che collega l’Europa all’Asia.

Le navi russe sono dotate di armi missilistiche che sono state lanciate nel corso dell’esercitazione dalle navi e dagli aerei dell’armata russa, oltre che da postazioni costiere, verso obiettivi specifici.

La rotta del mare del Nord è considerata strategica in quanto consente di collegare il traffico commerciale dall’Europa all’Asia evitando di utilizzare la rotta sud di Suez e dell’Oceano indiano. Questo valore strategico è dimostrato dall’incremento costante del traffico commerciale ed energetico che si svolge su questa rotta.Lo stretto di Bering ha un’ampiezza di circa 95 Km. ma alcune delle isole nel mare di Bering, appartenenti alla Russia, distano pochi chilometri dalla costa dell’Alaska e possono essere utilizzate, in caso di necessità, come piattaforme di lancio e di avvistamento.

Questa mossa della Russia ha suscitato allarme negli Stati Uniti e alcuni osservatori notano che questa manifestazione di forza della Russia potrebbe essere una risposta alle provocazioni degli USA e della Nato sotto le coste russe del Mar Nero. Il comunicato ufficiale del comando russo parla di esercitazioni con lancio di missili e colpi di artiglieria, individuazione di obiettivi e neutralizzazione di potenziali minacce rappresentate da un gruppo di navi bersaglio che sono state colpite con missili marini e l’uso di una batteria costiere.

Tale esercitazione dimostra l’alto valore strategico di questa zona per le parti in gioco, Russia, Cina, Stati Uniti e Nato, visto che la rotta del mare del Nord consente un grande risparmio energetico ed un flusso costante di navi cargo che trasportano merci e combustibili dall’Europa all’Asia e utilizzano il passaggio dal mare di Bering, poi dal mar di Chukchi e dal mare di Beaufort

Il volume di traffico è arrivato a record negli ultimi due anni approfittando del cambio climatico e dello scioglimento dei ghiacci.

La Russia, secondo un comunicato ufficiale, si trova nelle condizioni di assicurare la sicurezza di questa rotta e la difesa di questo mare e della costa artica della Russia contro ogni possibile minaccia.

La stretta vicinanza di questo mare fra il territorio russo e quello degli USA offre la possibilità di avere una piattaforma strategica in caso di conflitto fra le due superpotenze, conflitto che nessuno si augura ma che diventa possibile a seguito delle provocazioni sempre più dirette degli Stati Uniti e della Nato vicino alle frontiere della Russia.

Fonti Varie

Traduzione e nota: Luciano Lago