Mosca: Ultimo Avviso

In caso di attacchi l’Ucraina sarà distrutta





Medvedev ha promesso una risposta “ferma e energica” in caso di attacchi alla Crimea

L’ex presidente russo ha assicurato che tutte le regioni ucraine sotto il controllo di Kiev andranno in fiamme se le armi moderne attaccheranno la penisola o l’interno della Russia.

Un’immagine satellitare della Crimea.

In caso di attacchi delle forze armate ucraine contro la Crimea o all’interno della Russia, “la risposta sarà rapida, ferma e energica”, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente del Paese, Dmitry Medvedev.

Le dichiarazioni facevano parte delle risposte alle domande di un giornalista pubblicate questo sabato. Pertanto, l’ex presidente ha sottolineato che, a seconda della natura delle minacce, la Russia è disposta a utilizzare “tutti i tipi di armi” secondo le sue dottrine, comprese le basi di deterrenza nucleare.

In questo senso, Medvedev ha indicato che la spedizione di armi più moderne a Kiev e il permesso di attaccare obiettivi russi in Crimea non porteranno a trattative e, al contrario, “ci saranno solo attacchi di rappresaglia”. “L’intera Ucraina che rimane sotto il dominio di Kiev andrà in fiamme”, ha avvertito.

L’alto funzionario ritiene che il personale del Pentagono sia più sensibile di quelli che lavorano alla Casa Bianca o al Campidoglio e si rende conto delle conseguenze di questo tipo di attacco. Se Washington avesse voluto “porre fine alla guerra che ha provocato”, avrebbe potuto farlo “con uno schiocco di dita”, ordinando ai suoi “servitori drogati” di Kiev di sedersi al tavolo delle trattative, ma i politici statunitensi non sono interessati a questo. l’ex presidente.

In un articolo pubblicato alla fine del 2022, Medvedev ha ribadito che Mosca farà “tutto il possibile” per evitare la terza guerra mondiale e una catastrofe nucleare, sull’orlo della quale il mondo si trova attualmente.. “Prima otteniamo le massime garanzie di sicurezza, adatte al nostro Paese, prima la situazione si normalizzerà. Se non le riceviamo, le tensioni persisteranno all’infinito”, ha affermato.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago