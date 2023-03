Mosca rivela il piano degli Stati Uniti per facilitare il rapimento di russi in Siria

La Russia riferisce che gli Stati Uniti intendono armare e addestrare i terroristi rimasti in Siria per nuove battaglie contro Damasco e per rapire soldati dell’esercito russo.

Il Russian Foreign Intelligence Service (SVR, per il suo acronimo in russo) ha rivelato lunedì che i piani degli Stati Uniti per destabilizzare la situazione in Siria hanno come protagonisti “cellule dormienti” terroristiche .

In questo senso, ha indicato che, nel prossimo futuro, gli Stati Uniti consegneranno ai gruppi radicali decine di camion con mitragliatrici pesanti, nonché sistemi missilistici antiaerei portatili Igla, sistemi missilistici anticarro TOW e NLAW. che rimangono in Siria.

Secondo il rapporto, la missione affidata ai terroristi è quella di fomentare le ostilità nel sud-ovest, nella parte centrale e nella regione ad est del fiume Eufrate.

Per questo verranno formati diversi distaccamenti con un numero totale fino a 300 persone. Dopo l’addestramento, verranno effettuati attacchi contro installazioni militari appartenenti al governo siriano e ai suoi alleati.

Base USA in Siria

La Russia ha accusato già da tempo gli Stati Uniti di addestrare terroristi nella base di Al-Tanf

Per questi compiti, “gli americani e i loro alleati britannici stanno lavorando con le formazioni clandestine Daesh che ancora permangono in zone remote del Paese”, ha rimarcato.

Alcuni dei terroristi saranno usati dai loro protettori nella regione della capitale (Damasco), anche per rapire militari russi “, ha aggiunto l’SVR.

Mosca: Usa recluta terroristi Daesh per attentati in Russia

Ha osservato che Mosca vede la “stretta cooperazione tra Stati Uniti e terroristi” come una “manifestazione del terrorismo di stato”.

Il governo di Bashar al-Asad ha ripetutamente condannato la presenza militare illegale delle truppe statunitensi in Siria, accusandole di sostenere i terroristi e di rubare le risorse naturali e i beni pubblici del Paese ; pertanto, ne esige l’immediato ritiro.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago