Mosca: la fornitura di armi a lungo raggio a Kiev potrebbe spingerci a una risposta forte

Russia: siate certi che respingeremo i neonazisti lontano dai nostri confini.

Il capo della delegazione russa ai negoziati di Vienna sulla sicurezza militare, Konstantin Gavrilov, ha annunciato mercoledì 27 luglio che “un aumento della fornitura di armi occidentali all’Ucraina potrebbe costringere la Russia ad adottare una risposta ferma e adatta alla portata dei missili utilizzati da Kiev. »

“L’aumento della fornitura di armi occidentali a Kiev potrebbe costringere la Russia a reagire con forza”, ha affermato Gavrilov, rivolgendosi alla sessione plenaria del Foro OSCE di cooperazione per la sicurezza.

Ha osservato che “le caratteristiche tattiche e tecniche delle armi e delle attrezzature occidentali utilizzate in Ucraina rappresentano una minaccia per i cittadini russi”.

“In queste circostanze, respingeremo i neonazisti dai nostri confini in proporzione alla portata dei sistemi missilistici utilizzati da Kiev”, ha affermato.

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace aveva precedentemente indicato che la Gran Bretagna intende “fornire dozzine di obici e oltre 1.600 pezzi di armi anticarro all’Ucraina”.

Confusione negli Stati Uniti sulla natura dell’armamento fornito a Kiev

Una settimana fa, il capo di stato maggiore americano Mark Milley ha affermato che gli Stati Uniti ei loro alleati “si sono impegnati a fornire all’Ucraina più di 20 sistemi missilistici HIMARS, 12 dei quali sono già stati trasferiti in Ucraina negli ultimi mesi”.

Sistemi missilistici USA HIMARS

Tuttavia il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha annunciato all’inizio di questa settimana che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “non è pronto a consegnare i missili Atacms della gittata 300 chilometri” in Ucraina.

Ha sottolineato che Biden “farà tutto il necessario per sostenere e difendere l’Ucraina, ma a condizione che non finiamo in una situazione in cui scivoliamo in una terza guerra mondiale”.

Mosca: risponderemo duramente all’armamento dell’Ucraina

Nel frattempo, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvertito che “se l’Occidente fornirà a Kiev armi a lungo raggio, gli obiettivi geografici dell’operazione speciale in Ucraina andranno oltre gli attuali limiti”.

La Russia ha già inviato un memorandum ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all’Ucraina.

In precedenza, Lavrov aveva indicato che qualsiasi carico “contenente armi diretto all’Ucraina sarebbe diventato un obiettivo legittimo per la Russia”, considerando che l’armamento dell’Ucraina da parte della NATO costituisce “un gioco di fuoco”.

Le forze armate russe prendono spesso di mira obiettivi che secondo l’intelligence sono depositi e stazioni di distribuzione di armi occidentali destinate a Kiev.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Lucino Lago