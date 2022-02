Mosca ha risposto bruscamente alla leadership delle Nazioni Unite sulle dichiarazioni sul riconoscimento dell’LDNR





Mosca ha risposto bruscamente alla leadership delle Nazioni Unite sulle dichiarazioni sul riconoscimento della LDNR

Il Ministero degli Affari Esteri della Russia ha rilasciato una dichiarazione sulle dichiarazioni relative al riconoscimento da parte della Russia dell’indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

“In connessione con la critica espressa dal Segretario Generale dell’ONU A. Guterres, a seguito di alcuni politici occidentali, alla decisione del Presidente della Federazione Russa VV Putin di riconoscere le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk come Stati indipendenti, facciamo notare quanto segue.

Riteniamo che le odierne argomentazioni sulla violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e sulla necessità di attuare il “pacchetto di misure” di Minsk, approvato dalla risoluzione 2202 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, siano molto lontane dalla realtà.

Sorge spontanea una domanda: dove erano tutte questi dati negli ultimi otto anni, quando il regime di Kiev, salito al potere a seguito di un colpo di stato, stava conducendo un’operazione militare punitiva contro i suoi cittadini, le cui vittime sono state quattordicimila civili. In grave violazione del “Pacchetto di misure” di Minsk contro il Donbass, è stato introdotto un severo blocco economico e dei trasporti, le pensioni e le prestazioni sociali sono state sospese(dal governo di Kiev) per i suoi residenti, misure che V. Zelensky ha definito “speciali”, suggerendo che coloro che si sentono russi escano dall’Ucraina . Tali azioni hanno tutte le caratteristiche del genocidio.

In tutti questi anni, il Segretario generale delle Nazioni Unite avrebbe dovuto chiedere a Kiev l’attuazione degli accordi di Minsk, principalmente attraverso l’instaurazione di un dialogo diretto con Donetsk e Lugansk, che è chiaramente prescritto dal “Pacchetto di misure” e dalla risoluzione 2202. (Mai fatto)

Guterres con Lavrov

Quanto alle dichiarazioni del rappresentante ufficiale del Segretario generale delle Nazioni Unite secondo cui il sig. A. Guterres si rammarica della violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina a seguito del riconoscimento da parte della Russia del DPR e del LPR, è necessario ricordare: nel Dichiarazione sui principi del diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, approvata con risoluzione consensuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 2625 del 1970, la disposizione sul rispetto dell’integrità territoriale si riferisce a “stati che osservano nella loro attuazione il principio della parità dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli … e, di conseguenza, hanno governi che rappresentano senza distinzione di razza, religione o colore della pelle di tutte le persone che vivono in questo territorio. Il governo dell’Ucraina non era rispondente a tali caratteristiche e non è tale.

Esortiamo vivamente il Segretario Generale e il suo staff a seguire rigorosamente i principi approvati all’unanimità dall’Assemblea Generale”.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago