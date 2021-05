Mosca giura di rispondere a qualsiasi minaccia vicino ai suoi confini

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto venerdì che Mosca darà una risposta clamorosa alle minacce vicino ai suoi confini.

“La nostra risposta sarà adeguata e tempestiva, tenendo conto delle minacce che si creano contro di noi, dovremo reagire”, ha detto Putin in un incontro virtuale con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza del Paese, mentre parlava della situazione in Ucraina.

Allo stesso modo, Putin in un’altra parte delle sue dichiarazioni ha affermato che l’Ucraina tratta come uno stato “anti-Russia”, aggiungendo che Mosca è pronta a reagire alle minacce in modo clamoroso e pronta anche a prestare particolare attenzione dal punto di vista russo. sicurezza.

Forze russe Crimea

Inoltre, il presidente russo ha accusato le autorità ucraine di prendere di mira le forze che sostengono una soluzione pacifica della crisi nell’Ucraina sudorientale, nel Donbas, con l’obiettivo di mantenere le tensioni in questa regione.

Le relazioni tra Mosca e l’Occidente stanno attraversando un periodo di grande tensione su una serie di questioni, tra cui la situazione in Ucraina – l’annessione della strategica penisola di Crimea alla Russia, a seguito di un referendum nel 2014 – e l’incarcerazione del L’avversario russo Alexéi Navalni.

L’Ucraina è coinvolta in un conflitto con gli indipendentisti nella regione del Donbas. In questa zona, teatro dal 2014 di una guerra tra esercito ucraino e filo-russo, la tensione è salita alle stelle con reciproche accuse tra Kiev e Mosca di mobilitare truppe e prepararsi a una possibile offensiva. Kiev cerca di incolpare Mosca per il conflitto in quest’area.

Inoltre, la Russia ha chiarito che si riserva il diritto di dare una risposta energica a qualsiasi aggressione o violazione della sua sovranità, sia da parte degli Stati Uniti che di qualsiasi altro paese.

Fonte: Hispan tv

Traduzione: L.Lago