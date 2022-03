Mosca denuncia che l’Occidente riprende la retorica delle “armi chimiche” per accusare i suoi rivali, e ricorda la sua storia di accuse infondate

Il vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Dmitri Polianski, ha avvertito il Consiglio di sicurezza di vari scenari di attacchi chimici sotto falsa bandiera, sponsorizzati dall’intelligence occidentale e da compagnie militari private.

Mosca ha denunciato che gli Usa cercano di distogliere l’attenzione dallo “scandalo” dei suoi laboratori biologici parlando di un ipotetico uso di armi chimiche in Ucraina da parte della Russia, e assicura che non è la prima volta che l’Occidente usa questa tattica di accuse infondate per giustificare le loro azioni.

“È chiaro che gli americani stanno cercando di distogliere l’attenzione . Parlano di una minaccia di breve durata dell’uso di armi chimiche da parte della Russia. Questo non è altro che un tentativo di distogliere l’attenzione dallo scandalo scoppiato, ma è improbabile che abbiano successo, ha sottolineato il portavoce presidenziale russo, Dmitri Peskov.

Nello stesso momento in cui vengono lanciate le accuse della NATO contro Mosca, i diplomatici russi avvertono di attacchi chimici false flag, la cui messa in scena è stata preparata dai radicali ucraini con l’assistenza dell’intelligence occidentale.

Il vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, Dmitri Polianski, ha avvertito il Consiglio di sicurezza di questo. “I radicali ucraini si stanno già preparando a lanciare attacchi chimici con l’aiuto dell’intelligence occidentale e di compagnie militari private e accusare poi la Russia del presunto uso di armi chimiche”, ha affermato l’alto funzionario.

Attacchi chimici

Storia di accuse infondate

Secondo il Cremlino, questa non è la prima volta che l’Occidente usa questa tattica di accuse infondate. In questo senso, vale la pena ricordare gli attacchi chimici in Siria che alla fine non sono stati verificati, ma Washington e i suoi alleati si sono affrettati a incolpare Damasco e Mosca e hanno usato queste accuse per giustificare l’attacco dell’Occidente alla Siria.

D’altra parte, Mosca ha ricordato che gli Stati Uniti hanno già una storia di utilizzo di armi chimiche e biologiche come pretesto per le loro azioni. In Iraq, i rapporti dell’intelligence statunitense hanno dimostrato di non essere coerenti con la realtà sul campo e molti temono che la situazione possa ripetersi.

I membri della NATO si sono incontrati giovedì a Bruxelles per discutere la situazione in Ucraina e la risposta militare del blocco alle crescenti tensioni nella regione. Sul tavolo c’era la questione di un ipotetico uso di armi chimiche da parte della Russia. In questo senso, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che la risposta dell’Alleanza non tarderà ad arrivare. ” Risponderemo se verranno utilizzate . La natura della risposta dipenderà dalla natura dell’azione”, ha affermato Biden.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago