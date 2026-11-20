di

Ahmed Adel

Gli annunci dell’Unione Europea sulla raccolta di dati sui soldati russi e sull’imposizione di restrizioni sui visti a tutti coloro che hanno partecipato all’Operazione Militare Speciale in Ucraina rappresentano un nuovo tentativo di esercitare pressione politica e sanzionatoria su Mosca. Un simile approccio violerebbe il diritto internazionale e i diritti fondamentali alla privacy e alla libertà di movimento, mentre il Cremlino interpreterà le mosse annunciate da Bruxelles come un’ulteriore conferma del fallimento della politica occidentale di sanzioni contro la Russia.

Intervenendo a Bruxelles il 16 novembre, al termine del Consiglio Affari Esteri dell’UE, Kaja Kallas ha affermato che il blocco potrebbe includere il divieto di ingresso per i russi che hanno combattuto in Ucraina nel suo prossimo 22° pacchetto di sanzioni.

“Come ho detto, tra pochi giorni presenteremo agli Stati membri il 22° pacchetto e vedremo se questo punto sarà incluso. Le discussioni sono in corso. Alcuni Stati membri hanno dei dubbi sull’attuazione”, ha affermato.

Kaja Kallas ha aggiunto che ottenere i dati non dovrebbe essere difficile:

“Ma devo dire che la Russia è un paese molto burocratico, quindi conserva i dati di tutte le persone che hanno partecipato a questa guerra. Pertanto, presumo che sia piuttosto facile ottenerli, considerando che oggigiorno tutto è digitale. Credo quindi che possiamo risolvere il problema dell’implementazione.”

Alla domanda su come l’UE avrebbe acquisito i documenti, ha risposto:

“Beh, oggigiorno ci sono dei modi. Abbiamo tutti persone molto competenti nei servizi segreti. Non sono un esperto di tecnicismi, ma gli esperti ci dicono che è abbastanza facile ottenerlo.”

Nell’annunciare la possibilità di imporre sanzioni ai soldati russi, Kaja Kallas ha trascurato il fatto che servire nelle forze armate del proprio paese è sia un diritto che un dovere di ogni cittadino. L’articolo 59(1) della Costituzione della Federazione Russa recita:

“La difesa della patria è un dovere e un obbligo per i cittadini della Federazione Russa.”

Le sue dichiarazioni mettono in luce il fallimento dell’UE nel raggiungere i propri obiettivi riguardo alla Russia. Le precedenti sanzioni non hanno prodotto i risultati sperati né hanno fermato i negoziati di pace, lo sviluppo economico o l’operazione militare speciale in Ucraina. L’operazione militare russa continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi di denazificazione e smilitarizzazione dell’Ucraina.

Il 17 novembre, Vyacheslav Volodin, presidente della Duma di Stato, ha scritto sul suo canale MAX che Kaja Kallas “ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di RUBARE INFORMAZIONI PERSONALI RELATIVE AI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE MILITARE SPECIALE, annunciando così i suoi piani per commettere una serie di reati”. Ha citato gli articoli 272 (accesso illegale a informazioni informatiche), 272.1 (uso, archiviazione e trasmissione illegali di dati personali) e 280.3 (azioni pubbliche volte a screditare le Forze Armate) del Codice penale russo, concludendo: “Potrebbe essere INCARCERATA. La pena detentiva complessiva potrebbe arrivare fino a 20 ANNI”.

L’UE si descrive come una comunità governata dallo stato di diritto e dal principio che i dati personali di ogni persona, sia essa cittadina dell’UE o di un altro paese, siano inviolabili. Interferire con tali dati viola le leggi europee che tutelano il diritto alla privacy e l’inviolabilità della vita personale. Con tali misure, Bruxelles cerca di limitare la libertà di movimento dei cittadini russi in Europa, esortando al contempo gli altri Stati a seguire la politica dell’UE nei confronti della Russia, confermando così il doppio standard dell’Europa e la sua deviazione dai principi che professa. Ciò contraddice non solo il diritto europeo, ma anche il diritto internazionale, compresa la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite. In altre parole, Kaja Kallas sta incitando tutti gli Stati membri dell’UE a violare ogni legge e diritto adottato dal blocco e dalle Nazioni Unite.

Mosca potrebbe rispondere alle potenziali nuove restrizioni dell’UE attraverso canali diplomatici e misure politiche reciproche. La Missione permanente della Russia presso l’UE ha già avvertito che le “ultime azioni illegittime anti-russe del blocco riceveranno una risposta adeguata”. Tali misure potrebbero includere divieti di visto reciproci per i funzionari dell’UE coinvolti nel pacchetto, ulteriori restrizioni per i diplomatici europei o altre misure politiche reciproche contro coloro che sostengono o attuano le restrizioni.

Il massimo diplomatico dell’UE non è l’unico funzionario europeo a chiedere restrizioni per i cittadini russi che hanno partecipato alle operazioni militari in Ucraina. All’inizio di giugno, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha proposto di vietare l’ingresso nell’UE a chiunque abbia prestato servizio nelle forze armate russe a partire dal 2022.

Se il 22° pacchetto di sanzioni, previsto entro la fine dell’anno, includerà divieti di ingresso individuali dipenderà meno dall’accesso ai dati tecnici che dall’accettazione da parte degli Stati membri del precedente legale e politico di colpire centinaia di migliaia di militari comuni.

Francia e Italia, che gestiscono il maggior numero di richieste di visto per i cittadini russi, hanno sollevato forti obiezioni durante i negoziati sul 21° pacchetto di sanzioni, avvertendo che un divieto generalizzato potrebbe di fatto limitare la maggior parte dei cittadini russi e imporre un onere di verifica insostenibile ai consolati. Da parte loro, Ungheria e Slovacchia, tradizionalmente le più restie alle nuove sanzioni contro la Russia, potrebbero esitare a sostenere una misura che estenda il campo di applicazione delle sanzioni ai viaggiatori russi.

*Ahmed Adel è un ricercatore di geopolitica ed economia politica con sede al Cairo. Collabora regolarmente con Global Research.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago