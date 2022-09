Morte di Mahsa Amini: doppi standard e un nuovo inutile gioco dell’occidente

Mahsa Amini, una donna iraniana di 22 anni, è morta durante la custodia della polizia la scorsa settimana. Ogni iraniano che ho incontrato, uomini e donne, musulmani o non musulmani, si sente triste per quello che è successo.

Il tragico incidente avvenuto il 16 settembre ha indotto gli iraniani a scendere in piazza con rabbia per la sua misteriosa morte e gli appelli alla “giustizia” si sono fatti più forti in tutto il paese.

In risposta alla rabbia dell’opinione pubblica, il governo ha immediatamente ordinato un’indagine ad alto livello sull’incidente e il presidente Ebrahim Raeisi ha assicurato personalmente ai genitori del defunto che sarebbe stata fatta giustizia.

Tuttavia, proteste pacifiche e legittime sono state presto dirottate da teppisti e rivoltosi che hanno danneggiato proprietà pubbliche, appiccato il fuoco ad ambulanze, aggredito donne a Hijab, accoltellato poliziotti e causato caos a Teheran e in altre grandi città.

E’ divenuto presto chiaro che lo scopo di queste manifestazioni non era cercare giustizia per la morte di Mahsa Amini, ma muovere guerra alla Repubblica islamica dell’Iran.

Questo è esattamente il motivo per cui la morte della giovane ragazza iraniana ha conquistato i titoli dei principali media occidentali, facendo rivivere gli appelli al “cambio di regime” in Iran, appelli che negli ultimi quattro decenni non sono riusciti a spezzare lo spirito degli iraniani.

Le proteste sono state dirottate dai teppisti ed agitatori.

Questa non è la prima volta che le proteste in Iran sono state dirottate da teppisti per promuovere i loro programmi nefasti.

Agitatori a Teheran

L’altro giorno, camminando per la strada relativamente deserta di Kargar a Teheran, mi sono imbattuta in una vecchia amica, un impiegata dell’Università di Teheran. Non sembrava contenta della svolta degli eventi. Ha detto che quello che è successo ad Amini è stato triste, ma il vandalismo che ne è seguito è stato ingiustificabile.

“È disgustoso e sono davvero turbata nel vedere tutto questo. Queste sono bande di teppisti intenzionate a disturbare la pace e la sicurezza”, mi ha detto.

La conosco da diversi. Indossando un hijab rilassato, ha detto che non poteva capire o dare un senso a quello che era successo.

“Un gruppo di teppisti è sceso in strada per bruciare e distruggere proprietà e spaventare le persone. Tutti gli iraniani non vogliono che succeda e io vi dico che questo tipo di eventi non sono proteste ma rivolte, mi ha detto. “Sono sicura che la maggior parte degli iraniani non è d’accordo con ciò che sta accadendo”, ha detto.

Ha chiesto se le strade a sud sono libere e mi ha fatto cenno di allontanarmi. Non ero presente sui siti di protesta, ma i video che circolavano online mostravano sanguinosa violenza e vandalismo.

Sembrava chiaramente essere un sabotaggio sistematico e accuratamente orchestrato contro la proprietà pubblica.

Le strade della zona erano piene di polizia. Non potevo resistere all’impulso di parlare con le persone. Ho chiesto a un poliziotto, apparentemente sulla cinquantina, della situazione.

“Siamo qui per preservare la sicurezza, figlia mia. Non preoccuparti. Dobbiamo essere pazienti con questi giovani uomini e donne. Siamo tutti tristi per quello che è successo”, ha risposto l’ufficiale di polizia.

Non è la prima volta che in Iran scoppiano proteste così violente. Nel 2018 ho assistito in prima persona a come teppisti e rivoltosi hanno attaccato e bruciato le stazioni degli autobus in piazza Ferdowsi, nel centro di Teheran.

È stato estremamente spaventoso e triste. I video del sabotaggio sono diventati virili sui social network.

Ma questa volta, le proteste sono esplose in reazione alla morte di Mahsa Amini e sono presto diventate violente. I video che circolano sui social mostrano diverse sfaccettature della violenza perpetuata dalla mafia rabbiosa.

Uno dei video mostrava manifestanti che saltavano su un’auto civile e la colpivano violentemente. In un altro video, sono stati visti attaccare una donna sola, picchiandola e costringendola a togliersi l’hijab.

Un altro video ha mostrato come dei delinquenti hanno dato fuoco a un poliziotto e hanno iniziato a applaudire e applaudire intorno a lui. Quando iniziò a correre, alcuni altri si precipitarono a spegnere il fuoco che lo aveva inghiottito.

Alcuni altri video hanno mostrato come questi rivoltosi hanno bruciato proprietà pubbliche e dato fuoco alle ambulanze ospedaliere e alle auto della polizia. Il portavoce del ministero della Salute iraniano ha annunciato giovedì che 61 ambulanze sono state danneggiate nei disordini, causando enormi perdite alle casse pubbliche.

Una doppia narrazione

Mentre la tragica morte di Mahsa Amini ha ricevuto un’ampia copertura mediatica in tutto il mondo, alcuni altri crimini orribili in altri paesi sono passati inosservati.

Esaminiamo alcuni incidenti recenti:

Ad agosto, Mable Arrington, una donna di 42 anni di origine africana, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da agenti di polizia statunitensi. La sparatoria è avvenuta all’esterno di un complesso di appartamenti a Biloxi, Mississippi. I dettagli dell’incidente non sono mai stati resi pubblici.

All’inizio di questa settimana, le truppe statunitensi hanno ucciso Zainab Essam Majed al-Jazali, una ragazza irachena di 15 anni, durante esercitazioni militari nell’area di Abu Ghraib a ovest di Baghdad mentre aiutavano suo padre nella fattoria.

Le domande che vengono in mente sono: i principali media occidentali hanno trattato questi due incidenti con la stessa passione per la morte dell’iraniano Mahsa Amini? L’omicidio di Zainab Essam non è stato abbastanza tragico da meritare una copertura?

Perché ci sono sentenze definitive anche prima della conclusione delle indagini? Perché ci si concentra così tanto sull’Iran, sul governo iraniano e sulla Rivoluzione islamica, mentre si tace sulle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze statunitensi in tutto il mondo?

Il modo in cui i principali media occidentali hanno trattato queste due storie rivela un’agenda nascosta, che va oltre i diritti umani e la giustizia. Mentre la morte naturale di Amini ha fatto notizia in tutto il mondo, l’omicidio della ragazza irachena in pieno giorno da parte delle truppe americane a Baghdad è stato relegato nell’oblio.

A differenza degli Stati Uniti, che hanno cercato di nascondere l’omicidio della ragazza irachena, l’Iran non solo non ha ignorato la morte di Mhasa Amini, ma non ha risparmiato sforzi per scoprire la verità dei fatti. Il presidente Ebrahim Raisi ha immediatamente ordinato un’indagine sulla causa della sua morte. Anche il Presidente della magistratura e il Presidente del Parlamento hanno disposto indagini separate sull’accaduto.

Le riprese delle telecamere di sicurezza rilasciate dalla polizia hanno mostrato la donna iraniana che crolla senza alcun alterco fisico o forza. La storia di Amini è stata contestualizzata per adattarsi a una narrativa occidentale per diffamare il paese persiano.

Il filmato mostra Amini, che era stato portato in una stazione di polizia di Teheran per prendere parte a un corso di istruzione e orientamento sugli standard di abbigliamento, improvvisamente crollato e poi portato in ambulanza in un vicino ospedale.

Il video ha respinto le affermazioni di essere stata picchiata e ha escluso qualsiasi contatto fisico contro di lei.

Il dottor Massoud Shirvani, un neurochirurgo, ha detto ai media iraniani che la donna deceduta è stata operata per un tumore al cervello all’età di 8 anni e stava ricevendo un trattamento ormonale.

Altri tre medici hanno anche confermato che, sulla base di una TAC del cervello di Amini, non c’era alcun segno che fosse stata picchiata o picchiata, escludendo teorie cospirative comuni.

Nonostante i medici abbiano confermato che non è stata picchiata e le riprese delle telecamere di sicurezza hanno mostrato che è crollata da sola, il governo iraniano ha avviato un’indagine sul caso e i media occidentali si sono scatenati esagerando, accusando falsamente l’Iran di violazioni dei diritti umani. .

Ciò illustra chiaramente che il caso Mahsa Amini viene utilizzato come copertura per un’agenda sinistra più ampia.

Caos orchestrato dall’Occidente

Non è un caso che il 18 agosto John Bolton, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, abbia affermato che la chiave (del cambio di regime) è il popolo iraniano.

Bolton ha rilasciato la dichiarazione in una conferenza organizzata dal terrorista anti-Rani Mujahideen Khalq (MKO) a Washington. Nello stesso evento, l’ex vice comandante del comando europeo degli Stati Uniti Robert Joseph ha fatto eco alle parole di Bolton, dicendo che il popolo iraniano è la chiave per qualsiasi “cambio di regime” in Iran.

Yonatan Freeman, professore di scienze politiche all’Università Ebraica di (Al-Quds) Gerusalemme, ha affermato all’inizio di settembre che il regime israeliano non è contento di rilanciare l’accordo nucleare. Ha detto che una delle opzioni per Israele era sostenere, segretamente o pubblicamente, la cosiddetta “opposizione” iraniana nel suo tentativo di rovesciare il governo in carica a Teheran.

L’elenco delle dichiarazioni e delle posizioni pubbliche è abbondante e un giorno saranno di pubblico dominio sotto forma di documenti trapelati o memorie di ex funzionari.

Il senatore statunitense Joe Lieberman, da parte sua, ha affermato che il governo iraniano non cambierà mai il suo comportamento, quindi la politica statunitense dovrebbe essere quella di sostenere il “cambio di regime”, che significa “sostenere il popolo iraniano”.

Nell’ottobre 2021, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha descritto l’MKO come “un’alternativa ben organizzata, completamente preparata, perfettamente qualificata e popolare” al governo iraniano.

Nel 2012, la NBC ha riferito che Israele ha utilizzato un “gruppo di opposizione” iraniano per eseguire gli omicidi di scienziati iraniani.

Nello stesso anno, il New Yorker riferì che l’MKO aveva ricevuto un’ampia formazione dal Comando congiunto delle operazioni speciali del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.Secondo il rapporto, agli agenti dell’MKO veniva insegnato come intercettare conversazioni telefoniche e messaggi di testo all’interno dell’Iran, che venivano poi tradotti e condiviso con i funzionari dell’intelligence statunitense.

Olsi Jazexhi, storico e giornalista albanese, lo ha chiarito nel marzo 2022. Il giornalista ha affermato in un’intervista che i sionisti, gli Stati Uniti e il Regno Unito sostengono il gruppo terroristico MKO per distruggere l’Islam e l’Iran.

“MKO è un culto islamofobo e terrorista come Daesh, Al-Qaeda o il Fronte Al-Nusra… Questi culti denunciano l’Islam politico, la lotta per la decolonizzazione dei musulmani, chiedono la separazione della religione dalla politica, chiedono la secolarizzazione Società musulmane”, ha affermato.

L’MKO ha compiuto numerosi omicidi e bombardamenti contro alti funzionari iraniani dalla rivoluzione islamica del 1979. Il gruppo terroristico ha anche combattuto a fianco delle forze irachene nella guerra dell’ex dittatore iracheno Saddam Hussein contro l’Iran negli anni ’80.

Tuttavia, gli Stati Uniti e l’Unione Europea lo hanno rimosso dai loro elenchi di organizzazioni terroristiche per utilizzarlo nella loro guerra per procura contro l’Iran.

Mentre l’Occidente cerca di sfruttare il nome di Mahsa per fomentare disordini in Iran, la sua anima sta probabilmente lottando per riposare in pace. Il cambiamento non è male, ma il cambiamento non deve essere in linea con le norme occidentali.

Dopotutto, l’Occidente mantiene le sue tattiche di dominio machiavellico, ma 87 milioni di iraniani non metteranno a rischio la loro sicurezza. Non permetteranno a centinaia di manifestanti di ispirazione straniera di impazzire, cosa che è stata in piena mostra nelle strade di Teheran e in molte altre città del paese venerdì con le persone che hanno detto all’unanimità di no ai teppisti del “cambio di regime”.

Hiba Morad è un’analista accademica e politica con sede a Teheran che sta attualmente conseguendo un dottorato di ricerca in Linguistica presso l’Università di Teheran

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago