Monitoraggio del pubblico dopo Coronavirus

da Redazione



Di Philip Giraldi

” Information Clearing House ” – È troppo presto per dire quando o anche se l’assedio avviato dal coronavirus finirà, ma molti americani ed europei stanno speculando su quale tipo di scenari emergerà arrivando dall’altra parte. Edward Snowden, informatore della National Security Agency (NSA), che ha denunciato lo spionaggio illegale di cittadini americani, ha recentemente previsto che ci sarebbe uno “scivolamento in un mondo meno liberale e meno libero” che i sistemi di sorveglianza creati per monitorare la diffusione della malattia diventerebbero “un’architettura di oppressione”.

Sicuramente ha ragione nel dire che i governi hanno storicamente usato le crisi per espandere i loro poteri. Dopo che la crisi è finita, il potere di emergenza concesso per gestire l’attività delle persone tende a essere mantenuto.

Molto dipende dalle lezioni apprese da ciò che viene fatto per contenere il virus attualmente. Se il test e il “mantenimento della distanza” non riescono a controllare la diffusione della malattia e ripristinare una versione di quella che una volta era la vita normale, potrebbero prevalere misure più severe e permanenti. Alexander Dugin prevede lo sviluppo di una dittatura “militare-medica”.

La rapida diffusione del virus ha anche generato alcune insolite teorie della cospirazione. Uno sostiene che il virus sia stato effettivamente sviluppato negli Stati Uniti , rubato da un laboratorio da scienziati cinesi e poi rilasciato in Cina prima di essere autorizzato a propagarsi in tutto il mondo come parte di una cospirazione comunista per distruggere l’economia e il sistema politico negli Stati Uniti.

Un altro gruppo ha lanciato Bill Gates come il cattivo, sostenendo che questi ha avuto una mano nell’aspetto del virus come parte di un complotto nefasto per assumere la sanità globale. Il megalomene maniacale di Gates è certamente da biasimare per aver usato la sua ricchezza e il suo status per promuovere un sistema universale di sorveglianza della “salute” per il mondo post-coronavirus, ma che potrebbe essere stato dietro l’aspetto del virus stesso è certamente un po ‘esagerato. Ancora altre teorie collegano l’aspetto del coronavirus alla tecnologia delle telecomunicazioni 5G .

La realtà di sapere fino a che punto lo stato di sicurezza nazionale, che esiste già, stringerà la sua presa sulla base di una continua emergenza medica, questo dipende praticamente da come il virus stesso reagisce al caldo estivo e dalle misure adottate per contenerlo. Nel frattempo, ci sono state alcune proposte decisamente estreme su ciò che gli Stati Uniti e le altre nazioni potrebbero prendere in considerazione per impadronirsi e mantenere l’altura nella battaglia contro una malattia ancora proliferante, altamente contagiosa e letale.

La chiave per fermare la diffusione del virus, come la maggior parte delle autorità concorderebbe, è testare e monitorare quasi tutto il pubblico, per costringerli, se necessario, a mantenere le distanze dagli individui che sono già infetti. Ci sono state diverse proposte su come farlo che vanno dal test di quasi tutti e al rilascio di tessere sanitarie basate sui risultati, con quelle persone considerate contagiose o particolarmente vulnerabili soggette a quarantena o qualche forma di ulteriore isolamento. Un piano esagerato renderebbe lo stato di salute degli individui registrato e aggiornato su un chip leggibile dagli scanner governativi che verrebbero permanentemente integrati nel corpo di tutti.

Il piano che sembra avere il meglio di essere adottato è stato promosso in una joint venture da Apple e Google che sembra avere il supporto della Casa Bianca. Bloomberg riferisce che “Apple Inc. e Google hanno svelato una rara partnership per aggiungere tecnologia alle loro piattaforme smartphone che avviserà gli utenti se sono entrati in contatto con una persona con Covid-19. Le persone devono aderire al sistema, ma ha il potenziale per monitorare circa un terzo della popolazione mondiale. “

Il monitoraggio verrebbe effettuato da computer centrali e una volta stabilito il principio secondo cui i telefoni possono essere manipolati non ci sono limiti tecnici o pratici a quali altri compiti potrebbero essere inclusi. Ciò significa che l’osservazione fatta dal protagonista Winston Smith nel film “1984” di George Orwell è stata finalmente realizzata. Smith stava facendo la mezz’ora obbligatoria di esercizio quotidiano davanti alla sua televisione, ma quando iniziò a rilassare una voce dal televisore lo ammonì. Ha poi accettato che in teoria il governo era effettivamente in grado di sorvegliare tutti in continuazione e che in effetti poteva farlo. Bene George e Winston, siamo finalmente arrivati ​​al 1984.

Orwell Neo Lingua

Anche se il coronavirus svanisce nell’oscurità, il governo potrebbe plausibilmente sfruttare la paura da esso creata per spingere forte che un meccanismo di sorveglianza venga continuato e persino ampliato per impedirne il ripetersi o lo sviluppo di future pandemie. Questo è ciò che la “scienza” dice a qualcuno che è la cosa giusta da fare, almeno secondo alcuni scienziati, ma ignora la libertà individuale di associazione, garantita dal Primo Emendamento della Carta dei Diritti nella Costituzione degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e altri governi hanno da tempo dimostrato che quando si tratta della libertà individuale rispetto alla capacità dello stato di imporre l’uniformità statalista, i responsabili delle regole vinceranno sempre. L’11 settembre, ad esempio, ha prodotto gli Atti della Commissione Patriota e Militare che hanno notevolmente ridotto la libertà personale in America, anche se la minaccia del terrorismo è stata sopravvalutata in quel momento e da allora si è notevolmente ridotta. Eppure, insondabilmente, il Patriot Act è sopravvissuto e continua a essere rinnovato dal Congresso.

Com’era prevedibile, il genero presidenziale e il tuttofare di tutte le attività commerciali, Jared Kushner, fresco del suo fallimento nel portare la pace in Medio Oriente, è stato incaricato di una task force della Casa Bianca ciò determinerà come e quando sviluppare un sistema di sorveglianza della pandemia che collegherà anche i malati ai centri ospedalieri per lo screening e il trattamento obbligatori. L’argomento è che il monitoraggio di quasi tutti consentirebbe l’identificazione e la quarantena di coloro che sono malati in tempo quasi reale, controllando la diffusione di futuri virus che finora è stata impossibile. Il fatto che le informazioni vengano raccolte in una base di dati nazionale sembra essere parte del programma e, ovviamente, includerebbe informazioni sulla posizione e sulle attività del paziente.

Dato che i social media sono già manipolati e controllati dal governo che lavora a stretto contatto con gli oligarchi che possiedono e gestiscono i siti, la capacità di isolare ulteriormente i membri del pubblico in modo da impedire lo sviluppo di qualsiasi vera resistenza alle politiche statali potrebbe essere considerato altamente desiderabile. Sarebbe un dono per uno stato di polizia in via di sviluppo essere in grado di sapere dove si trovano tutti in qualsiasi momento e di essere in grado di intuire cosa potrebbero fare. I veri problematici potrebbero essere ulteriormente identificati e individuati per un’attenzione speciale.

E si dovrebbe notare che tutto arriva in un momento di grande vulnerabilità sia alla rivoluzione che alla repressione, quando il governo rappresentativo è sotto assedio in molti paesi, incapace di controllare la narrativa come una volta. Donald Trump in una raffica di tweet venerdì scorso ha invitato i suoi seguaci per “liberare” il Michigan, il Minnesota e la Virginia perché non approvava le politiche sul coronavirus e sul controllo delle armi promosse dai rispettivi governatori, tutti democratici. Chiedere il rovesciamento dei governi statali è illegale, una chiamata all’insurrezione, ma Trump apparentemente crede che dopo essere sopravvissuto a un tentativo di impeachment sia ora intoccabile. Se molti americani iniziano a prendere alla lettera le esortazioni di Trump, potrebbe essere un segno che l’equilibrio politico dichiaratamente distopico negli Stati Uniti sta per sfuggire al controllo.

Philip Giraldi è un ex specialista in antiterrorismo e ufficiale dell’intelligence militare della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti. – Sig. Giraldi Ph.D., direttore esecutivo del Consiglio per l’interesse nazionale.

Traduzione: Luciano Lago