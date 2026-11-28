Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema della Repubblica Islamica dell’Iran, ha dichiarato venerdì che il suo Paese non aprirà lo Stretto di Hormuz, sottolineando inoltre che non permetterà la continuazione del blocco.
In precedenza, il comandante dell’esercito iraniano, il generale Amir Hatami, aveva impartito istruzioni al comandante della marina, l’ammiraglio Shahram Irani, volte a rafforzare ulteriormente la chiusura dello Stretto di Hormuz, una risorsa geopolitica di primaria importanza e componente inscindibile del potere di Teheran.
Il generale Hatami ha subordinato la riapertura dello stretto al rispetto di sette richieste iraniane; in caso contrario, il passaggio “si chiuderà giorno dopo giorno, rendendo la situazione sempre più difficile per il nemico”.
Ha inoltre avvertito che “se il nemico dovesse commettere un altro atto di follia”, le sue infrastrutture verrebbero distrutte su una scala inimmaginabile.
Riguardo al livello di preparazione dell’Iran, i funzionari di Teheran assicurano che le forze armate iraniane risponderanno a qualsiasi minaccia, indipendentemente dal suo livello o dalla sua natura, in modo immediato, efficace e senza alcuna limitazione geografica.
Questa situazione si verifica mentre Teheran conduce operazioni offensive e difensive contro navi che violano le sue direttive, nonché contro aerei americani. Allo stesso tempo, l’Iran mantiene la chiusura dello Stretto di Hormuz in risposta all’aggressione e all’ingerenza americana nella regione, prendendo di mira in particolare le petroliere che tentano di attraversare lo stretto violando le sue direttive, su istigazione degli Stati Uniti.
Fonte: Media
Traduzione: Luciano Lago
Un commento su “Mokhber: Non apriremo lo Stretto di Hormuz e non tollereremo la continuazione del blocco.”
Sig. Mokhber , avete ragione, noi andremo a piedi , ma gli americani con l’ esercito del mostro genocida andranno a fondo.
Onore alla Repubblica Iraniana . ai suo esercito . ai suoi dirigenti.
W VOVA