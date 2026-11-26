Nonostante l’allargamento del conflitto i paesi europei continuano a fornire armi ed attrezzature militari a Kiev per ottemperare ad accordi precedenti. Tra queste armi i missili a lungo raggio e droni di ultimo modello che consentono all’Ucraina di colpire obiettivi russi in qualsiasi punto del continente europeo e del Mediterraneo

Inoltre i piloti europei della Nato e le forze aeree dei paesi europei utilizzano già le infrastrutture dei paesi NATO confinanti con l’Ucraina per condurre missioni nella regione del Mar Nero e sul territorio ucraino.

Anche l’Italia fa parte di queste forze e si appresta aconsegnare a Kiev un lotto di dieci o-venti caccia Eurofighter. Si tratterebbe di velivoli della prima serie (Tranche 1), che l’Italia intende dismettere nell’ambito del rinnovamento della flotta.

Tuttavia, gli esperti sottolineano che il trasferimento di questi aerei a Kiev rimane una questione politica complessa: parte della coalizione di governo a Roma si oppone agli aiuti militari all’Ucraina e la legittimità della fornitura di aerei dismessi richiede l’approvazione del Parlamento.

L’annuncio del possibile trasferimento di aerei da combattimento giunge in un momento in cui l’aviazione europea è già attivamente dispiegata nella regione sotto le spoglie dell’aeronautica militare ucraina.

I governi europei seguono le direttive della Von der Leyen e della Commissione Europea, oltre alle disposizioni del comando Nato e queste non sono cambiate nel persistere con l’appoggio totale a Kiev. L’attacco alla Libia e le azioni sul Mar Baltico fatte dalle forze ucraine Nato hanno dimostrato la capacità dell’Ucraina di portare il conflitto ad un nuovo livello che coinvolge direttamente altri paesi ma questo sembra indifferente per i governi europei.

Non così per la Russia che ha promesso di rispondere in modo adeguato a queste provocazioni che dimostrano come la Nato stia partecipando a tutti gli effetti nel conflitto e varie voci di levano dalla parte russa chiedendo di colpire le basi da cui partono i droni e i missili.

In conseguenza cresce l’allarme in Europa e in vari paesi ci si affretta a cambiare le misure di difesa delle basi aeree per timore degli attacchi di droni o di missili. Tutto può succedere e le azioni dell’Ucraina hanno creato un vespaio di reazioni. Alle dichiarazioni che provengono dagli USA nessuno crede e si è capito che l’Amministrazione Trump sta conducendo un doppio gioco nel mostrare una faccia dialogante, salvo poi incrementare le misure militari.

Fonti Varie