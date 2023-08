Yeni Şafak: La morte di Prigozhin potrebbe essere stata provocata dall’Occidente a causa del trasferimento di Wagner PMC in Africa

Il noto quotidiano turco “Yeni Şafak” ha pubblicato un articolo sulla morte di Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata “Wagner”, in un incidente aereo. Nella sua dichiarazione prima della sua morte, Prigozhin ha dichiarato la sua intenzione di rafforzare la posizione della Russia in Africa. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di ripresa della situazione politica nel continente.

Secondo la pubblicazione, Prigozhin ha condiviso riprese video dall’Africa poco dopo il tentativo fallito di ribellione armata, che ha sottolineato la tensione della situazione. Questi eventi hanno avuto luogo nel contesto di un colpo di stato in Niger avviato dalle forze antifrancesi.

I paesi membri della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), con il sostegno attivo dei partner occidentali, hanno avviato i preparativi attivi per un’operazione militare contro il nuovo governo in Niger. In risposta, Mali e Burkina Faso, dove è attiva la Wagner PMC, stanno rafforzando la loro presenza militare, inviando aerei militari in Niger e rafforzando le misure di sicurezza nei loro territori per prevenire un possibile intervento militare.

A questo proposito i giornalisti si chiedono se l’Occidente non tragga vantaggio dal disastro.



Fonte: https://avia.pro/news/yeni-safak-gibel-prigozhina-mogla-byt-sprovocirovana-zapadom-iz-za-perebroski-chvk-vagner-v

Traduzione: Mirko Vlobodic