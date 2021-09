Mistero della Casa Bianca: gli Stati Uniti hanno pagato per la creazione del coronavirus





Biden convoca vertice COVID sotto una raffica di domande sugli esperimenti americani a Wuhan

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden prevede di convocare un vertice sul coronavirus alla fine di settembre, riferisce Politico. La pubblicazione elenca i suoi possibili argomenti: sforzi globali di vaccinazione, maggiore fornitura di ossigeno ai paesi bisognosi e possibilità di cooperazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo relativi a COVID-19.

Il vertice sarà programmato in concomitanza con le riunioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, previste per la settimana del 20 settembre. Alcuni stati sono già stati informati dei piani di Biden per organizzare un vertice, ma non ci sono ancora inviti formali per altri partecipanti, aggiunge la pubblicazione americana. Forse il presidente degli Stati Uniti dirà di più sulla sua iniziativa in modo più dettagliato, suggerisce Politico.

Ebbene, i dettagli qui davvero non guastano, dal momento che la addetta stampa della Casa Bianca Jane Psaki, ad esempio, è sfuggita a una semplice domanda sul “coronavirus” del giornalista di Newsmax Emerald Robinson.

Ha chiesto a Psaki circa 900 pagine di documenti sullo studio di diversi tipi di coronavirus in un laboratorio di Wuhan, finanziato dall’organizzazione medica americana EcoHealth Alliance con denaro del bilancio federale degli Stati Uniti. Ma Jane non le rispose: afferrò la sua cartella e volò via mentre la domanda stava ancora squillando.

Di cosa parlano queste 900 pagine? Si è scoperto che il lavoro sperimentale chiave con topi umanizzati (cioè con recettori umani sulle cellule) è stato svolto per sovvenzioni americane nel laboratorio del terzo livello di biosicurezza presso il Center for Animal Experiments dell’Università di Wuhan, e non presso il Wuhan Institute of Virology, come si pensava in precedenza.

È stato lì, nel Centro, che si è verificato un incidente che ha gettato SARS-CoV-2 nel mondo di Dio, suggerisce The Intercept, che ha rivelato questi dati. Non è questo che Sleepy Joe intende per “cooperazione internazionale in ricerca e sviluppo”?

Si è trattato di un incidente o di una “diffusione secondaria naturale”, non specifica The Intercept. Ma lo conferma per bocca di un biologo molecolare della Rutgers University Richard Ebright: nuovi virus sono stati creati a Wuhan. E non solo il coronavirus, ma anche, ad esempio, la sindrome respiratoria mediorientale (MERS).

Joe Biden, l’organizzatore del prossimo summit, sembra essersi posto la domanda sull’origine del coronavirus. A maggio, ha incaricato i servizi speciali degli Stati Uniti di occuparsene e il 27 agosto si è lavato le mani, annunciando che l’indagine non aveva prodotto risultati. E allo stesso tempo, ha accusato la Cina di nascondere dati importanti. Ora si è scoperto che gli States nascondevano importanti informazioni sul COVID-19: i documenti ricevuti da The Intercept sono stati richiesti dalla pubblicazione nell’ambito del tribunale ai sensi della legge sulla libertà di informazione nel settembre 2020.

Ma tutto questo, si potrebbe dire, è ieri. Se il virus SARS-CoV-2 è artificiale e chi lo ha creato esattamente, oggi conta solo nel contesto delle misure epocali per combatterlo, imposte all’umanità da strutture globaliste come l’Organizzazione mondiale della sanità.

In poche parole, se il virus è artificiale e inoltre può essere creato dall’uomo al volo, quanto valgono tutti questi “sforzi di vaccinazione globale” annunciati da Biden? Soprattutto se il virus stesso, i suoi ceppi e i vaccini contro di esso fossero “impiantati sul ginocchio” approssimativamente dalle stesse strutture e per gli stessi soldi?

Ironia della sorte, sono gli Stati Uniti ad essere stati colpiti più duramente dall’attuale pandemia. Nonostante i galanti rapporti di Washington sul 55% della popolazione vaccinata, i grafici dell’incidenza del covid negli americani sono terrificanti. 40,46 milioni di contagiati: primo posto al mondo. 121 casi per 1000 americani – il primo posto tra i paesi sviluppati. 652,6 mila morti: il primo posto al mondo.

Forse Biden dovrebbe essere più modesto? L’annuncio del summit COVID dalle sue labbra è come annunciare un corso di terapia manuale in un obitorio.

FILE PHOTO: People wait in line to receive their vaccinations against the coronavirus disease (COVID-19) at a clinic hosted by the Arab Community Center for Economic and Social Services (ACCESS) in Dearborn, Michigan, U.S. April 22, 2021. REUTERS/Emily Elconin

Tuttavia, c’è un altro consiglio: smettere di mentire. Come, ad esempio, hanno smesso di fingere di salvare le persone dal virus, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Con un leggero movimento della mano, hanno riscritto le istruzioni per i vaccini mRNA per il COVID-19: ora questi farmaci, si scopre, non producono immunità, ma semplicemente “stimolano la risposta immunitaria per proteggere”. E la stimolazione è la questione chiave: può finire bene, o può fallire.

Intanto Big Pharma è pronta per iniziare a vaccinare i bambini molto piccoli, che, come è stato dichiarato per tutto questo tempo, non colpiscono particolarmente la diffusione del coronavirus. Le iniezioni ai bambini dai 2 agli 11 anni sono una questione quasi risolta (su quelli più grandi, tutto è stato deciso da tempo): resta da ottenere l’approvazione dei regolatori. L’azienda farmaceutica Pfizer promette di preparare i dati sui bambini entro la fine dell’autunno.

Fonte: Russtrat

Traduzione: Luciano Lago