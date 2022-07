Missili schierati dalla Cina hanno “dissuaso” Nancy Pelosi dal volare a Taiwan – visita annullata

Pelosi ha deciso di annullare la sua visita a Taiwan. Dopo che le autorità cinesi hanno minacciato conseguenze disastrose per qualsiasi tentativo di visita non programmata del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan, si è saputo che Pelosi si era rifiutata di visitare l’isola.

Con ogni probabilità, ciò è dovuto al fatto che la Cina ha minacciato non solo di attaccare l’aereo Pelosi se fosse entrato nel suo spazio aereo o nello spazio aereo taiwanese, ma anche di colpire la stessa Taiwan e il gruppo d’attacco della portaerei americana se avessero tentato di intervenire nel situazione.

Stamattina è decollato dopo la scorta l’aereo della Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi, tuttavia, nonostante al momento sia impossibile rintracciare l’aereo della Pelosi, è noto che nell’ambito di una visita in Asia, la Presidente della La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi non visiterà Taiwan.

Al momento, le tensioni vicino ai confini della Cina rimangono estremamente elevate. In particolare, è noto che gli aerei da combattimento della PLA Air Force sono quasi costantemente in cielo nell’area di Taiwan e di notte la Cina ha lanciato circa 30 attacchi missilistici sullo Stretto di Taiwan utilizzando missili guidati PHL-16 MLRS.

Gli esperti ritengono che si eviterà un conflitto tra Cina e Stati Uniti, tuttavia, vista l’imprevedibilità delle azioni di Washington, è prematuro fare ancora delle previsioni.

Fonte: Agenzie