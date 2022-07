MISSILI RUSSI SORVOLANO L’UCRAINA OCCIDENTALE MENTRE KIEV SI PREPARA AL CONTRATTACCO NEL SUD

Il 25 luglio, il Ministero della Difesa russo ha rivelato gli obiettivi degli attacchi missilistici russi in Ucraina.

Nell’Ucraina occidentale, i missili russi hanno colpito una base di trasbordo, distruggendo le munizioni fornite dagli Stati Uniti per i sistemi di missili a lancio multiplo HIMARS e i proiettili per gli obici di grosso calibro M777 statunitensi. L’attacco è stato effettuato vicino alla città di Bogdanovtsy nella regione di Khmelnitskyi.

Alla vigilia, i missili russi Kalibr sono stati filmati durante il lancio dall’area del Mar Nero:

Un altro obiettivo per i missili russi era un punto di schieramento temporaneo della 95a brigata d’assalto aviotrasportato delle forze armate ucraine nel villaggio di Kostantinovka nella Repubblica popolare di Donetsk. Come risultato dell’attacco, oltre 100 militari ucraini e mercenari stranieri furono distrutti.



Lo stesso giorno, il ministero della Difesa russo ha riferito che un tentativo di un gruppo di sabotaggio ucraino di avanzare e atterrare da navi da sbarco veloce sul territorio della regione di Kherson è stato sventato nell’estuario di Dneprovsky. Due barche da sbarco ucraine con a bordo sabotatori sono state distrutte a seguito dell’attacco russo.

Il comando militare ucraino si sta preparando per una grande operazione di controffensiva contro le forze russe nella regione di Kherson. Secondo notizie non confermate, il contrattacco era previsto per agosto e sarà programmato per coincidere con il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina (il 24 agosto).

L’AFU sta intensificando la situazione nell’Ucraina meridionale, lanciando contrattacchi lungo le linee del fronte, istigando sabotatori ad uccidere funzionari locali, bombardando strutture civili per minacciare la gente del posto e prendendo di mira infrastrutture strategiche per privare l’esercito russo dal trasferire rinforzi in prima linea.

I preparativi militari sono accompagnati da forti rivendicazioni politiche e dichiarazioni sulle imminenti operazioni. L‘annuncio ufficiale di qualsiasi operazione militare sulla linea del fronte meridionale provoca perdite militari poiché la parte russa ha già aumentato gli attacchi missilistici alle strutture militari dell’AFU nelle regioni di Nikolaev e Odessa. D’altra parte, una tale campagna mediatica mira a cambiare l’opinione pubblica in Occidente e creare un nuovo slancio per il sostegno internazionale all’Ucraina.

Anche nonostante le perdite sui campi di battaglia, la capacità di Kiev di dichiarare qualsiasi operazione offensiva può aumentare l’assistenza finanziaria e militare al regime di Kiev e superare la fatica occidentale dovuta alla guerra in Ucraina.

A sua volta, la parte russa sta rafforzando le forze di difesa aerea nella regione di Kherson. Finora, non è chiaro se la Russia abbia forze sufficienti per proteggere e salvare il controllo dei territori nell’Ucraina meridionale.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago