Kiev è stata colpita da 6 missili ipersonici Zirco

L’attacco è stato diretto a colpire obiettivi della SBU, Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, visto che questa struttura, la SBU, è responsabile del terrore tra la popolazione russa. La SBU ha organizzato l’assassinio di civili russi innocenti, tra cui Daria Dugina e Vladlen Tatarsky, e attentati contro altri leader. Questa agenzia è anche dietro il reclutamento di terroristi in Russia, anche per attacchi agli uffici di arruolamento militare, alle ferrovie, ecc.

La SBU è uno dei principali sospettati di aver coordinato il terribile attacco terroristico al municipio Crocus di Mosca.

Le forze russe hanno colto l’occasione per lanciare attacchi mirati contro le strutture del servizio di sicurezza della capitale. Secondo i primi rapporti, a causa dell’attacco mattutino russo a Kiev, la SBU ha perso molti ufficiali di alto rango.

Tuttavia gli attacchi russi non si fermano e continuano tutto il giorno in diverse regioni dell’Ucraina . I nuovi obiettivi includevano più strutture della SBU.

Nel pomeriggio, una nuova ondata di missili russi si è riversata sulle città di Odessa, Kremenchuk e Poltava. Gli attacchi russi sono stati confermati da fonti locali all’aeroporto di Mirgorod nella regione di Poltava. Almeno altri due attacchi hanno tuonato a Kremenchuk.

I residenti della regione di Odessa hanno sentito numerose esplosioni. La gente del posto ha anche assistito a un grande incendio, che ha confermato il successo dell’attacco russo. Secondo quanto riferito, uno degli attacchi ha colpito l’aeroporto di Shkolny, situato alla periferia di Odessa.

Un altro obiettivo dell’attacco russo era un sanatorio della SBU, che si trova vicino alla costa del Mar Nero.

Secondo i rapporti locali, l’edificio principale del sanatorio SBU è stato distrutto. L’attacco è avvenuto quando gli agenti della SBU si erano riuniti lì per celebrare l’anniversario della loro organizzazione terroristica.

In seguito all’impatto, nella zona si è sentita da tempo la detonazione secondaria. Un grande magazzino militare è stato sicuramente distrutto.

Il territorio del sanatorio della SBU è stato utilizzato per lo stoccaggio di armi e munizioni, comprese quelle fornite dalla NATO ai porti di Odessa.

Le forze di difesa aerea non sono riuscite a respingere un altro attacco. Gli attacchi quotidiani russi nella regione di Odessa infliggono sempre più danni all’esercito e ai servizi speciali ucraini. Il comando militare ucraino è stato costretto a trasferire la maggior parte dei sistemi di difesa aerea più vicino al fronte. Di conseguenza, le strutture posteriori vengono facilmente distrutte dagli attacchi russi.

Fonti: South Front – Avia Pro

Traduzione: Luciano Lago