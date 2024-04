MISSILI RUSSI DISTRUGGONO UN IMPORTANTE SNODO DEI TRASPORTI UCRAINI A DNEPROPETROVSK (VIDEO, FOTO)

All’inizio del 19 aprile, un attacco missilistico attribuito all’esercito russo ha colpito un importante snodo dei trasporti delle forze di Kiev nella regione di Dnepropetrovsk.

Gli attacchi hanno preso di mira una stazione degli autobus e un deposito di locomotive nella città di Dnipro. Di conseguenza i lavori della ferrovia locale sono stati temporaneamente sospesi. Secondo le ferrovie ucraine, le infrastrutture sono state danneggiate non solo in città, ma anche in altre parti della regione. Ci sono state segnalazioni di vittime.

È stato colpito anche un porto locale sul fiume Dnipro. Diverse barche sono state distrutte o danneggiate lì, secondo le foto pubblicate sui social network.

Sono stati inoltre segnalati ulteriori attacchi missilistici russi contro infrastrutture e altri obiettivi nelle città di Synelnykove, Pavlohrad e Kryvyi Rih. Sono state segnalate vittime.

Negli attacchi sono stati utilizzati missili Kh-22 lanciati dai bombardieri strategici Tu-22M3, nonché missili da crociera Kh-59/69 e Kh-101/555, secondo le forze di Kiev, che hanno anche riferito di un attacco con più di un dozzina di droni suicidi Geran-1/2.

Come al solito, le forze ucraine hanno affermato che la maggior parte dei missili, inclusi due Kh-22, e dei droni sono stati intercettati dalle difese aeree ucraine, ignorando i danni causati dall’attacco.

Questa volta, tuttavia, le forze di Kiev hanno fatto un ulteriore passo avanti sostenendo che anche un Tu-22M3 russo precipitato vicino alla città di Stavropol, a più di 300 chilometri dalla linea del fronte in Ucraina, è stato abbattuto dalle loro difese aeree.

Il ministero della Difesa russo ha poi chiarito che l’incidente è stato il risultato di un “malfunzionamento tecnico”, secondo l’agenzia di stampa TASS. Tre delle persone a bordo dell’aereo sono state salvate mentre un quarto membro dell’equipaggio risulta disperso.

Fonte: South Front

Traduzione: luciano Lago