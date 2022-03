Missili ipersonici: dove porterà la cecità di una casta colpevole





di Eric Verhaeghe .

L’uso da parte di Putin di missili ipersonici era stato annunciato dal Cremlino già da diverse settimane. È una falsa sorpresa, e il clamore pronunciato ieri dai giornali di casta su questo argomento e illustra l’impasse in cui ci sta conducendo la strategia ciecamente russofoba e manichea che siamo spinti a seguire.

Sì, la Russia ha una superiorità strategica sull’Occidente che dovrebbe riportarci in noi stessi, se non fossimo governati da pericolosi guerrafondai agli ordini di un profondo governo americano (deep State) che persegue una strategia del caos.

Ieri, l’esercito russo ha utilizzato per la prima volta nella storia della guerra missili ipersonici di tipo Kinzhal per colpire obiettivi in ​​Ucraina. Si tratta di una nuova arma, in grado di trasportare teste nucleari, di cui si parla fin dai primi giorni del conflitto .

La colpevole cecità della casta

Certo, questo vantaggio strategico, noto da mesi e mesi agli specialisti, inizialmente non interessava a nessuno, poiché non rientra nella linea irrazionale russofoba della casta e dei suoi media.

Abbiamo tutti notato che un solo discorso è udibile e autorizzato oggi dalla polizia del pensiero: Putin è un grande, cattivo, incontrollabile dittatore che va “neutralizzato” (l’espressione è in tutti i media) come un volgare tiranno perché ha invaso immoralmente i simpatici ucraini. Chi non ripete questo credo più e più volte tutto il giorno viene messo alla berlina, con il pretesto già fabbricato e ampiamente utilizzato durante il COVID: cospirazione, follia, irresponsabilità, anti-umanitario, ecc.

È impressionante vedere come le nostre democrazie siano diventate macchine per imporre il pensiero totalitario. È ancora più impressionante vedere come l’intolleranza sia diventata la norma nei nostri paesi che affermano di essere credenti nella libertà di espressione.

Terribile controllo della realtà sui missili ipersonici

Si scopre che, a differenza delle “narrative” distribuite da McKinsey alle redazioni occidentali sovvenzionate dagli States, la storia non è una serie Netflix: non è una lotta dei buoni contro i cattivi distribuita in dieci episodi da cinquanta minuti.

La storia è il conflitto di volontà. E il nostro assomiglia sempre di più a un conflitto tra il governo profondo americano che irreggimenta l’Occidente con vaccini e provocazioni autoritarie, e l’asse sino-russo che ha una superiorità militare di cui non esiterà a trarre profitto. La moralità non ha posto in questo, e comunque non è da nessuna parte.

La casta globalizzata cerca di farci credere che sia possibile cancellare la memoria dei popoli e partire da una pagina bianca.

Così, Taiwan potrebbe essere per sempre il rifugio dei nazionalisti cinesi che hanno combattuto contro Mao, una lotta che l’Occidente crede possa cancellare dalla storia. L’Ucraina potrebbe diventare un membro della NATO dopo diversi secoli trascorsi all’interno dei confini russi.

Ebbene no, amici miei, la storia esiste, la memoria esiste, e non è l’essere un seguace del Putinismo o della Russofilia, non è essere anti-occidentali per ricordarlo.

È solo essere realistici. E di questo controllo di realtà, Putin, e presto Xi Jinping, se ne stanno rendendo conto.

La casta globalizzata ci porta al caos

Lo ripetiamo spesso nella nostra Agenda du Chaos : la casta globalizzata ha adottato un’agenda terribile per salvarsi la pelle e i propri interessi in un mondo sempre più incerto, dove i “populisti”, i “nazionalisti” e i “sovranisti” sfidano la sua egemonia.

Mossili ipersonici Kinshal

Questa agenda è quella che conosciamo da due anni: shock sistemico con apparizioni di pademie sanitarie, misure repressive in tutte le direzioni, dittature sempre meno latenti sotto la copertura della lotta alle “fake news” e ai “complotti”.

Cosa non farebbero questi oligarchi a breve termine che hanno sempre bisogno di più miliardi, di sempre più beni di consumo superfluo, di cui non ne hanno mai abbastanza, per continuare ad arricchirsi? Quale ingiunzione non sono pronti a dare ai loro redattori per farci venire le vesciche per la loro illuminazione?

Ci sono due realtà ineludibili oggi: la prima è che la lotta dell’Occidente non è una lotta morale, ma una lotta per il potere, proprio come la lotta di Putin o la lotta della Cina. Il secondo è che la Cina e la Russia oggi padroneggiano le tecnologie ipersoniche che loro (gli apparati militari) non conoscono ancora.

Invece di ricordare queste semplici verità che dovrebbero imporci un po’ di modestia e moderazione, la casta globalizzata gioca con il fuoco. Consente l’espressione illimitata dell’odio russofobo, soprattutto sui social network, e agita le passioni più oscure della plebe per invocare la guerra.

La triste verità è che l’Occidente non è certo in condizione di vincere una guerra che in realtà ha già perso, ma la casta crede diversamente e, nella sua immensa avidità, pensa di poterne approfittare fino alla fine. .

In fondo, lo stato profondo americano è pronto a fare la guerra fino all’ultimo europeo, perché pensa che si arricchirà recuperando le nostre briciole.

Vogliamo continuare ad essere gli (in)utili idioti del Deep State statunitense?

