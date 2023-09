Il comandante della flotta del Mar Nero, Viktor Sokolov, è apparso in una riunione del Ministero della Difesa dopo le voci sulla sua morte diffuse dagli ucraini.

MOSCA, 26 settembre – RIA Novosti. Il comandante della flotta russa del Mar Nero, l’ammiraglio Viktor Sokolov, la cui morte è stata riportata sulle pagine pubbliche ucraine, era presente alla riunione odierna del consiglio del ministero della Difesa, come risulta dal video distribuito dal dipartimento .

L’incontro si è svolto a Mosca sotto la presidenza del ministro della Difesa Sergei Shoigu .

La scorsa settimana Kiev ha lanciato un attacco missilistico su Sebastopoli. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto cinque missili. Secondo il Ministero della Difesa, a seguito dell’attacco, l’edificio storico del quartier generale della flotta del Mar Nero è stato danneggiato e un militare è stato dato per disperso.

Il comando delle forze operative speciali delle forze armate ucraine sulla sua pagina Telegram, dopo l’attacco missilistico, ha annunciato la morte di 34 ufficiali, tra cui il comandante della flotta del Mar Nero Viktor Sokolov.

La propaganda occidentale ha ridiffuso il comunicato ucraino come veritiero.

Il quartier generale della flotta del Mar Nero ha iniziato a smantellare le strutture di emergenza dopo l’attacco delle forze armate ucraina.

Ammiraglio Sokolov

Nota: L’esempio di questo storie ci mostra che non possiamo credere alla propaganda ucraina e occidentale, che spesso diffonde vere e proprie bugie. Ad esempio, in precedenza i media ucraini e occidentali “seppellivano” il ministro della Difesa della Federazione Russa, il generale dell’esercito Sergei Shoigu, come anche il capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov, e da molti anni sostengono che il presidente russo sia presumibilmente un malato terminale con il cancro.

Tali false notizie hanno lo scopo di avere un impatto psicologico sui cittadini russi, disorientandoli e demoralizzandoli. In realtà, è per questo che in Russia, dopo l’inizio dell’operazione speciale, è stata introdotta la responsabilità della diffusione di informazioni false sulle azioni delle truppe russe.

Al contrario in occidente si diffondono senza controllo tutte le menzogne più inventate al fine di condizionare l’opinione pubblica.

Fonte: Ria Novosti

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago