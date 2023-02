Ministro siriano ad Al-Mayadeen: la catastrofe del terremoto è grande… e le sanzioni americane impediscono tutto per la Siria

Il ministro siriano degli Esteri, Faisal Al-Miqdad, parla con Al-Mayadeen degli sviluppi della situazione in Siria dopo il disastro del terremoto, e sottolinea il bisogno di aiuti di Damasco, che hanno già cominciato ad arrivare.

Il ministro siriano degli Affari esteri e degli espatriati, Faisal Al-Miqdad, ha affermato oggi, martedì, che “il disastro del terremoto è grande”, rilevando che “quello che ha aumentato la sua profondità sono le difficili circostanze della Siria perché il paese sta combattendo il terrorismo e coloro che lo supportano.”

Al -Miqdad ha spiegato, in un’intervista esclusiva ad Al- Mayadeen, che “le sanzioni contro la Siria hanno aumentato la difficoltà del disastro”, sottolineando che “lo Stato sta continuando, a livello esterno e interno, a mobilitare sostegno per aiutare il terremotati”.

Ha sottolineato che il presidente Bashar al-Assad “ha chiesto di mettere le capacità dello stato nelle operazioni di salvataggio e soccorso”.

Ha affermato che “tutti gli ospedali in Siria sono stati istituiti per curare le vittime del terremoto”, riferendosi alla richiesta della Siria, tramite gli ambasciatori, di un sostegno esterno per affrontare il disastro.

Al-Miqdad ha detto ad Al- Mayadeen che “molti paesi hanno inviato aiuti alla Siria”, dirigendo “grazie ai leader che hanno chiamato le persone in lutto, esprimendo il loro desiderio di aiutare”.

E ha indicato che “le circostanze sono molto difficili”, sottolineando il bisogno di aiuti della Siria, che hanno già cominciato ad arrivare da paesi arabi, dalla Russia e dall’Iran.

Al-Miqdad ha indicato, allo stesso tempo, che “indipendentemente dall’ammontare di questi aiuti, la Siria ha bisogno di più prodotti sanitari, coperte, tende, medicinali, attrezzature ospedaliere e altro per soccorrere le popolazioni colpite.

E ha indicato che ci sono “Paesi occidentali che hanno fornito milioni di dollari al terrorismo e hanno fallito, e ora sognano di tornare a relazioni normali con la Siria”, sottolineando, nel contesto, che “la Siria è risoluta di fronte al terrorismo, e sta soffrendo a causa del terremoto, poiché migliaia hanno bisogno di soccorso”

Al-Miqdad: Le sanzioni americane impediscono l’arrivo di tutto per la Siria

Riguardo alle difficili condizioni che la Siria sta attraversando a causa della guerra e dell’assedio, Al-Miqdad ha confermato ad Al- Mayadeen che “i militanti hanno distrutto tutte le capacità siriane, comprese auto, gru e attrezzature”, in un momento in cui “ci sono persone sotto le macerie e abbiamo bisogno di macchine per sollevarle”.

D’altra parte, Al-Miqdad ha confermato che “le sanzioni statunitensi impediscono l’arrivo di tutto dalla Siria, compreso l’acquisto di medicinali”.

Il ministro siriano degli Esteri e degli espatriati si è rivolto al presidente Usa, Joe Biden, dicendo: “Lo Stato siriano non ha aperto i valichi per gli aiuti umanitari per entrare nelle zone sotto il controllo dei militanti?”

In questo contesto, Al-Miqdad ha detto ad Al- Mayadeen che “gli aiuti che stavano entrando nelle aree sotto il controllo dei militanti sono stati venduti a persone”, sottolineando che “il piano dei paesi occidentali è che gli aiuti entrino soltanto nelle zone controllate dai militanti terroristi .”

Ha sottolineato che “lo Stato siriano è pronto a consentire l’ingresso di aiuti in tutte le regioni, a condizione che non raggiungano gruppi armati terroristi”.

Fonte: Rete Al-Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad