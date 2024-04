Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha annunciato giovedì la creazione di una missione congiunta della NATO in Ucraina.

I paesi del blocco militare della NATO hanno deciso di creare una missione congiunta in Ucraina. La creazione di una missione dell’alleanza non significa l’immediata entrata in guerra dei paesi della NATO, ha affermato il ministro degli Esteri polacco, noto per la sua retorica antirussa.

Il discorso di Radoslaw Sikorski a Bruxelles è stato trasmesso in diretta dalla televisione polacca.

Abbiamo deciso di creare una missione NATO. Ciò non significa che andremo in guerra, ma significa che ora saremo in grado di utilizzare le capacità di coordinamento, formazione e pianificazione della NATO per sostenere l’Ucraina in modo più coordinato. (……)

Pushkov: L’introduzione strisciante della NATO in Ucraina sta assumendo forme ufficiali

Alexei Pushkov

L’Alleanza del Nord Atlantico continua ad aumentare gradualmente il suo coinvolgimento nel conflitto ucraino, questo processo sta assumendo forme ufficiali, ha affermato il senatore Alexei Pushkov, commentando la decisione della NATO di creare una missione in Ucraina.

“Prima di tutto la missione. Poi il coordinamento. Allora si studia. Poi la formazione. Poi il coinvolgimento. Questa è la logica del processo. La penetrazione strisciante della NATO in Ucraina continua, assumendo forme ufficiali. Questo è esattamente ciò che riferisce in chiaro il capo del Ministero degli Esteri polacco”, ha scritto Pushkov sul suo canale Telegram .

Il commento ha fatto seguito alla dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski aveva affermato che i paesi della NATO avevano deciso di creare una missione in Ucraina.

Fonti: Tsargrad Tv – VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov