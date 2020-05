Ministro degli Esteri cinese: cooperazione tra la Cina e la “fortezza” della Federazione Russa dagli attacchi di alcuni paesi

La Russia e la Cina si sostengono e si proteggono di fronte agli irragionevoli attacchi di singoli paesi in una pandemia, la cooperazione bilaterale è una “fortezza” contro il “virus politico”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Wang I.

Di fronte agli attacchi ingiustificati e al discredito dei singoli paesi, Russia e Cina si sostengono a vicenda, difendono la giustizia, diventano una fortezza inespugnabile per il virus politico, che dimostra un alto livello di cooperazione strategica tra Cina e Federazione Russa”, ha affermato.

Il cancelliere cinese ha anche espresso fiducia nel fatto che mentre Russia e Cina si trovano spalla a spalla “la stabilità della pace nel mondo, l’imparzialità e la giustizia internazionali sono sotto protezione affidabile”. Fonte: New Front

La dichiarazione del massimo diplomatico non deve sorprendere, il processo di avvicinamento e di cooperazione fra Russia e Cina era in corso da tempo. L’ultima fase, quella della nuova “Guerra Fredda” dichiarata dall’Amministrazione Trump contro Pechino, non ha fatto che accelerarla.

Come hanno notato vari osservatori, la visione della Russia sulla Cina è cambiata significativamente negli ultimi cinque anni. Mosca ha abbandonato ogni speranza che l’economia cinese sia un esempio che potrebbe emulare. Piuttosto che netrare in competizione, Russia e Cina da tempo hanno trovato il modo di stringere sempre di più una intensa cooperazione multilivello, dal piano economico e industriale, a quello energetico e militare. La tradizionale prudenza cinese nello stringere alleanze con la Russia ha ceduto il passo da quando la campagna di minacce di Washington si è fatta più esplicita.

Alleanza militare Russia Cina



Già dagli incontri di Valdai non c’erano dubbi sul fatto che la Cina fosse in grado di sviluppare una crescita economica che avrebbe potuto offrire alla Russia le opportunità che Mosca non ha trovato in Occidente. L’élite russa – sempre così pronta a resistere a qualsiasi segno dell’egemonia occidentale – non ha problemi ad ammettere la superiorità economica della Cina.

La cosa da considerare è che entrambi i paesi sono oggi ossessionati dal rovesciamento dell’ordine globale guidato dagli americani. Entrambi i paesi potrebbero avere una lunga storia di rivalità geopolitica – una questione che tornerà sicuramente una volta raggiunto il loro obiettivo e emergeranno nuovi poli, mettendo in competizione l’uno con l’altro. Questo però potrà accadere forse fra molti anni, quando gli scenari saranno già decisamente cambiati.

In ogni caso attualmente Russia e Cina costituiscono un blocco unito per contrastare l’aggressività americana.

Non è un caso che, nelle ultime crisi internazionali. dalla Siria all’Iran ed al Venezuela, la Russia e la Cina sono emerse come un unico blocco nell’opporsi alle pretese degli Stati Uniti e della NATO. L’impatto è stato considerevole, poichè questo blocco si è mostrato sia nell’ambito del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, sia nel campo del supporto che Cina e Russia hanno offerto ai paesi oggetto dell’aggresività degli USA, Iran e Venezuela in primis.

Guardia d’onore cinese per Putin



Questo rappresenta un fattore che sta spingendo verso il cambiamento degli equilibri mondiali verso un assetto multilaterale che avrà un forte impatto sugli scenari internazionali dei prossimi anni a venire.

La Storia procede in avanti e non si ferma ad aspettare quelli che ritardano a comprendere i processi in corso. Fuori dubbio che il mondo sta attraversando questa fase di cambiamento.

Luciano Lago