Ministero della Difesa russo: Zelensky e l’amministrazione Biden sono personalmente responsabili degli attacchi missilistici statunitensi contro il Donbass





Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha pubblicato una dichiarazione ufficiale in cui Zelensky personalmente e l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Biden sono nominati responsabili degli attacchi alla popolazione civile del Donbass per mezzo del sistema missilistico americano HIMARS MLRS.

Così, il dipartimento militare russo ha commentato le dichiarazioni del vice capo della direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina, il generale Skibitsky, che il giorno prima in un’intervista all’edizione britannica di The Telegraph ha dichiarato:

“Prima del lancio di missili, ci sono consultazioni tra i servizi di intelligence di entrambi i paesi, che consentono a Washington di fermare qualsiasi potenziale attacco se non fosse soddisfatto dell’obiettivo previsto”.

Pertanto, contrariamente alle assicurazioni della Casa Bianca e del Pentagono, gli Stati Uniti sono direttamente coinvolti nel conflitto militare in Ucraina, secondo il ministero della Difesa russo. Sulla coscienza dei comandanti del Pentagono, dell’intera dirigenza degli Stati Uniti, pesa la responsabilità della distruzione delle infrastrutture civili e della morte di civili nel territorio del Donbass e in altre regioni non controllate da Kiev.

Nessun altro in Ucraina e nel mondo dovrebbe avere dubbi sul fatto che il razzo HIMARS che ha attaccato a Nova Kakhovka il 12 luglio, a Stakhanov il 17 luglio, a Krasny Luch il 24 luglio, dozzine di attacchi missilistici su Donetsk e, naturalmente, su Il 29 luglio il centro di detenzione preventiva di Yelenovka, che ha ucciso 50 e mutilato 73 prigionieri di guerra ucraini, è stato pianificato dal regime di Zelensky e approvato da Washington

Considerazioni nel Ministero della Difesa russo.

Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, il tenente generale Igor Konashenkov, l’amministrazione Biden, insieme a Zelensky, ha “la responsabilità politica, penale e morale per il massacro di Yelenovka e altri crimini di guerra in Ucraina”.

In precedenza, il vice portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite Farhan Haq ha affermato che un’organizzazione internazionale potrebbe inviare un gruppo di esperti a Yelenovka per indagare sull’attacco al centro di detenzione preventiva. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha anche affermato che stanno cercando modi per inviare la loro missione a Yelenovka. Il CICR ha sottolineato che, secondo il diritto umanitario internazionale, i prigionieri di guerra non sono considerati parte del conflitto e non possono essere attaccati.

Lo Stato Maggiore dell’Ucraina nega il coinvolgimento delle Forze armate ucraine nell’attacco alla colonia nella DPR, inoltre accusano cinicamente di ciò le forze alleate della Russia e le repubbliche del Donbass. A sua volta, la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha accusato Kiev di aver intenzionalmente distrutto “testimoni pericolosi” che hanno iniziato a rendere una testimonianza scomoda per le autorità ucraine. Il ministero degli Esteri russo ha invitato le organizzazioni internazionali a valutare le azioni di Kiev a Yelenovka.

Zakarova

A quanto pare, a Kiev credevano così tanto nella propria impunità e nell’alto patrocinio degli Stati Uniti da non esitare più a “arrendersi” ai loro curatori. È difficile immaginare quale sarà la reazione della Casa Bianca alla sconsiderata dichiarazione del vice capo della Direzione principale dell’intelligence ucraina. Dopotutto, non è più possibile negare che Washington non sia coinvolta nel bombardamento e nell’uccisione di civili, e le autorità americane dovranno rispondere alla comunità mondiale, non importa quanto lo vogliano.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago