Ministero della Difesa russo: le autorità di Kiev creano una situazione di genocidio in Ucraina

Il capo del Centro di gestione della difesa nazionale russo, Mikhail Mízintsev, ha confermato che le autorità ucraine tengono “in ostaggio” i loro cittadini nelle città di Kiev, Kharkov, Sumy e Chernigov, tra le altre, senza farli uscire.

Le autorità di Kiev creano una situazione che, secondo tutti gli standard del diritto internazionale, sembra essere un genocidio. Lo ha affermato mercoledì il capo del Centro di gestione della difesa nazionale russo, Mikhail Mízintsev.

“Siamo costretti a sollevare le stesse questioni con le organizzazioni internazionali e oggi facciamo un appello formale alla creazione da parte delle autorità ucraine di un ambiente che soddisfi tutti gli standard legali internazionali di genocidio dei civili”, ha affermato il colonnello generale Mizintsev.

Secondo l’alto funzionario, le autorità ucraine tengono “in ostaggio” i loro cittadini nelle città di Kyiv, Kharkov, Sumy e Chernigov, così come in altre città e paesi, senza farli uscire. “Perché non li ascoltano e ignorano il loro diritto di controllare la propria vita ?”, ha chiesto.

Putin: a Kiev è stato offerto di non impegnarsi in combattimento e di ritirare le sue forze dal Donbass, ma non hanno voluto farlo.

Teatro fatto saltare da estremisti ucraini

“Tengono in ostaggio, in primis, coloro che hanno deciso di partire molto tempo fa e sono pronti a farlo in luoghi sicuri della Federazione Russa. Il numero dei residenti di Mariupol evacuati in territorio russo e nelle aree controllate dalle Forze armate russe è un una chiara prova di ciò”, ha detto Mizintsev.

In particolare, un totale di 31.367 civili sono stati evacuati dalla città di Mariúpol (Donbass) nelle ultime 24 ore attraverso corridoi umanitari, ha riferito l’alto ufficiale militare. Il 99% degli sfollati ha espresso il desiderio di recarsi in Russia o nei territori controllati dalle sue forze armate, ha specificato Mízintsev. Nel frattempo, solo 36 persone hanno scelto di trasferirsi nelle città sotto il controllo delle autorità ucraine.

Parallelamente, Mízintsev ha riferito che dall’inizio dell’operazione militare russa, la popolazione civile di Mariúpol ha ricevuto 450 tonnellate di aiuti umanitari che includono medicinali, generi di prima necessità e cibo.

Il rappresentante del portafoglio della Difesa ha anche denunciato che quattro persone sono morte dopo essere cadute sotto il fuoco dell’esercito ucraino, mentre viaggiavano attraverso un corridoio umanitario concordato verso la Russia nella provincia di Kharkov.

“Oggi la parte ucraina ha sparato di nuovo su un convoglio di autobus di profughi diretto a Kharkov. La parte ucraina ha nuovamente bombardato un convoglio di autobus di rifugiati, che si stava muovendo lungo il corridoio umanitario verso la Russia. Di conseguenza, quattro persone sono morte, ci sono feriti”, ha riferito.

Fonte: RT Actualidd

Traduzione: Luciano Lago