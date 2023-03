Ministero della Difesa russo: i caccia Su-27 non hanno usato armi contro il drone statunitense MQ-9 e non sono entrati in contatto con quello, è caduto da solo.

Il ministero della Difesa russo ha rilasciato un comunicato in merito alle notizie odierne di un incidente con un drone americano sul Mar Nero. Ricordiamo che, secondo la parte americana, “i piloti dei caccia russi Su-27 hanno agito in modo non professionale, il che ha portato a un impatto meccanico sulle lame del drone MQ-9 Reaper, provocando la caduta del drone in acqua”.Il ministero della Difesa russo in un comunicato riferisce che nell’area dei confini russi in direzione della Crimea nella mattinata di martedì 14 marzo è stato registrato l’avvicinamento di un UAV MQ-9 americano. È stato notato che il drone si stava muovendo verso il confine di stato russo.

Si sottolinea che il volo del drone è stato effettuato con i transponder spenti. Allo stesso tempo, il drone americano ha violato i confini dello spazio aereo, stabilito come zona speciale durante un’operazione militare speciale. Il Ministero della Difesa russo ha sottolineato di aver precedentemente comunicato a tutti gli utenti dello spazio aereo internazionale dati su questo tipo di regime.

Ministero della Difesa della Federazione Russa:

Per identificare l’intruso, gli aerei da combattimento delle forze di difesa aerea in servizio sono decollati in aria. A seguito di brusche manovre intorno alle 9.30 (ora di Mosca), il veicolo aereo senza pilota MQ-9 è entrato in volo incontrollato con una perdita di quota e si è scontrato con la superficie dell’acqua.

Si aggiunge che i combattenti non hanno usato alcuna arma contro il drone americano e non sono entrati in contatto con esso:

I caccia Su-27 sono tornati sani e salvi al loro aeroporto di base.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago