Ministero degli Esteri russo: Mosca e Roma non hanno contatti a pieno titolo a causa della politica anti-russa del governo italiano

Mosca, 16 ottobre. INTERFAX – La Russia è sempre pronta a una cooperazione costruttiva e reciprocamente vantaggiosa con tutti i Paesi, a […]

16 Ottobre 2026
Russia e Europa

Ministero degli Esteri russo: Mosca e Roma non hanno contatti a pieno titolo a causa della politica anti-russa del governo italiano

Mosca, 16 ottobre. INTERFAX – La Russia è sempre pronta a una cooperazione costruttiva e reciprocamente vantaggiosa con tutti i Paesi, a condizione che non abbiano una politica estera ostile e russofoba, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

“Siamo sempre stati pronti a sviluppare relazioni con tutte le forze costruttive che non abbracciano la russofobia e che non agiscono contro il nostro Paese”, ha affermato, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla possibilità di riprendere la cooperazione russo-italiana.

La diplomatica ha osservato che, a causa della politica anti-russa del governo italiano, al momento non ci sono contatti a pieno titolo con Roma, ma i cittadini italiani sono estremamente interessati a instaurare rapporti adeguati con Mosca.

La Roma ufficiale non ha abbastanza volontà politica di agire nell’interesse dei suoi cittadini, contrariamente, per così dire, alle richieste dei suoi padroni a Bruxelles e nelle altre capitali”, ha concluso Zakharova.

Fonte: https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/mid-rf-u-moskvy-i-rima-net-polnocennyh-kontaktov-iz-za-antirossiyskoy-politiki-pravitelstva-italii

Tradotto da Eliseo Bertolasi

In relazione ai commenti dei lettori invitiamo tutti ad attenersi ai principi di correttezza ed educazione. Si avverte che eventuali frasi di insulti e di apprezzamenti personali che costituiscano ingiurie e offese gratuite potranno determinare l’esclusione degli autori dalla piattaforma di libera discussione.
Grazie per l’attenzione
La Redazione

Un commento su “Ministero degli Esteri russo: Mosca e Roma non hanno contatti a pieno titolo a causa della politica anti-russa del governo italiano

  1. Politica anti-russa, tensione per le armi ed estensione del conflitto in ukronazia, sostegno ancor oggi strisciante al genocidio a Gaza e agli ebrei genocidi dell’entità sionista, asservimento ai padroni esterni e macelleria sociale anche nella sonnolenta Italia (se preferite zombi) della rassegnazione e della povertà dilagante, unitamente all’esempio delle manifestazioni studentesche in Francia, represse con la violenza da micron e il cornuto lecornu, hanno fatto scendere in piazza anche gli studenti nostrani in molte grandi città italiane, contro l’infame governicchio merdoni, per manifestazioni non proprio puramente testimoniali e tranquillissime …

    Leggete cosa è stata costretta a pubblicare l’asservita ansa oggi:

    https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/10/16/gli-studenti-in-piazza-cortei-in-tutta-italia.-a-torino-lancio-di-sassi-contro_1e152b63-e67e-4efd-9ec7-0ca3507f55e3.html

    IL PUNTO
    19:43
    Meloni, ‘cortei studenti? Chiedo all’opposizione di condannare violenze’
    19:43
    Schlein, il governo dia risposte a studenti e agricoltori, non se la prenda con loro
    18:25
    Tre minorenni arrestati al corteo studentesco a Torino
    14:10
    A Bari il corteo degli studenti ‘contro guerra, carovita e Dl scuola’
    13:37
    Concluso corteo degli studenti a Roma, venerdì assemblea per mobilitazione
    13:13
    A Torino lancio di sassi contro gli agenti
    13:37
    Studenti in corteo a Milano con foto di Meloni e Tajani a testa in giù
    12:40
    A Bologna tensione davanti alla stazione con la polizia
    12:20
    Le sagome di Meloni e Valditara a testa in giù a Genova
    12:17
    Il Collettivo Osa: ‘400mila studenti in piazza in tutta Italia’
    13:20
    Un cordone di docenti scesi in piazza si frappone tra studenti e polizia a Torino
    11:59
    Rete studenti, nasce ‘Generazione fuoriclasse’ per mobilitazione permanente
    11:44
    Vernice rossa ‘sangue di Gaza’ sulle mura del palazzo della Città Metropolitana di Venezia
    11:42
    Al corteo degli studenti a Roma incappucciati lanciano bombe carta
    11:39
    A Torino studenti su monumento a Vittorio Emanuele II, slogan contro Vannacci
    11:16
    Liceali in corteo a Roma bruciano le bandiere di Usa e Israele
    11:13
    Lancio di uova contro la polizia al corteo di Torino
    11:17
    Blitz degli allievi della Normale di Pisa ritarda la cerimonia di inizio anno accademico
    10:52
    Migliaia di studenti a Milano per il corteo ‘Nessuno è straniero’
    10:51
    Almeno 2 mila a manifestazione studentesca a Firenze, cori contro Meloni
    10:40
    Liceali in corteo a Roma: ‘Siamo 20mila’
    10:34
    A Torino foto di politici imbrattate.
    Identificati studenti a volto coperto

    10:52
    Il corteo a Cagliari: ‘La scuola non si tocca’
    09:49
    Studenti in piazza a Genova
    09:49
    Partiti i cortei studenteschi in alcune città del Veneto
    08:35
    Allerta massima a Roma

    Sono sorpreso come non mai! Che si stia svegliando qualcuno e qualcosa anche in Italia?

    Cari saluti

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *