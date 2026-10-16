Mosca, 16 ottobre. INTERFAX – La Russia è sempre pronta a una cooperazione costruttiva e reciprocamente vantaggiosa con tutti i Paesi, a condizione che non abbiano una politica estera ostile e russofoba, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
“Siamo sempre stati pronti a sviluppare relazioni con tutte le forze costruttive che non abbracciano la russofobia e che non agiscono contro il nostro Paese”, ha affermato, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla possibilità di riprendere la cooperazione russo-italiana.
La diplomatica ha osservato che, a causa della politica anti-russa del governo italiano, al momento non ci sono contatti a pieno titolo con Roma, ma i cittadini italiani sono estremamente interessati a instaurare rapporti adeguati con Mosca.
“La Roma ufficiale non ha abbastanza volontà politica di agire nell’interesse dei suoi cittadini, contrariamente, per così dire, alle richieste dei suoi padroni a Bruxelles e nelle altre capitali”, ha concluso Zakharova.
Fonte: https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/mid-rf-u-moskvy-i-rima-net-polnocennyh-kontaktov-iz-za-antirossiyskoy-politiki-pravitelstva-italii
Tradotto da Eliseo Bertolasi
Un commento su “Ministero degli Esteri russo: Mosca e Roma non hanno contatti a pieno titolo a causa della politica anti-russa del governo italiano”
Politica anti-russa, tensione per le armi ed estensione del conflitto in ukronazia, sostegno ancor oggi strisciante al genocidio a Gaza e agli ebrei genocidi dell’entità sionista, asservimento ai padroni esterni e macelleria sociale anche nella sonnolenta Italia (se preferite zombi) della rassegnazione e della povertà dilagante, unitamente all’esempio delle manifestazioni studentesche in Francia, represse con la violenza da micron e il cornuto lecornu, hanno fatto scendere in piazza anche gli studenti nostrani in molte grandi città italiane, contro l’infame governicchio merdoni, per manifestazioni non proprio puramente testimoniali e tranquillissime …
Leggete cosa è stata costretta a pubblicare l’asservita ansa oggi:
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/10/16/gli-studenti-in-piazza-cortei-in-tutta-italia.-a-torino-lancio-di-sassi-contro_1e152b63-e67e-4efd-9ec7-0ca3507f55e3.html
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Sono sorpreso come non mai! Che si stia svegliando qualcuno e qualcosa anche in Italia?
Cari saluti