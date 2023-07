Mosca , 6 luglio 2023,- IA Regnum. Le autorità di Kiev stanno preparando il territorio ucraino per l’occupazione da parte dell’Occidente, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing il 6 luglio.

“Stanno solo aspettando, preparando il territorio dell’Ucraina per l’occupazione da parte di coloro che dovrebbero governarli”, ha detto Zakharova.

Ha aggiunto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato al popolo ucraino l’opportunità di governare il proprio paese.

Come riportato da IA ​​Regnum , il fatto che l’Ucraina cesserà di esistere come Stato nel prossimo futuro è stato precedentemente affermato dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev . Secondo lui, la Russia è soddisfatta di due dei tre possibili scenari per il suo crollo, ed entrambi comportano la divisione delle terre ucraine tra la Russia e l’Unione Europea.

Il presidente russo Vladimir Putin , parlando a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), ha confermato che la Polonia sogna di ottenere l’Ucraina occidentale. “I polacchi stanno dormendo e stanno vedendo come riprendersi l’Ucraina occidentale”, ha detto.

Gli esperti hanno considerato la possibilità di dividere l’Ucraina secondo lo “scenario coreano”. Gli oppositori di questo progetto saranno la Gran Bretagna, che afferma di patrocinare Kiev e non è ancora pronta a scendere a compromessi, e all’interno dell’UE, i paesi baltici e la Polonia. I polacchi sono interessati al pieno controllo dell’Ucraina, hanno detto gli esperti.

Nel frattempo gli stessi analisti occidentali scrivono che “i risultati della controffensiva ucraina sono molto deludenti e la Nato nella prossima riunione di Vilnius dovrà affrontare il problema e decidere per un eventuale intervento diretto inUcraina”.

Fonte; Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov